PULS GPW: Ten Square Games zyskuje po kwartalnych wynikach, szacunki Unibepu wskazują na słabszy kwartał od oczekiwań

Unibep (UNI.PL)

przedstawił szacunkowe wyniki za 1Q25. Spółka szacuje, że na poziomie przychodów osiągnęła 429,8 mln zł, co oznacza spadek o 5,7% r/r. Najmocniejszy spadek odnotowała segment budownictwa modułowego, w którym przychody spadły o 43,2%. Dużo lepiej poradził sobie segment deweloperski, w którym spółka szacuje 85,2% wzrost przychodów. Wciąż jednak segmenty te pozostają znacznie mniej istotne dla wyników spółki niż główny trzon w postaci segmentu budowlanego, którego przychody stanowią ponad 80% całości sprzedaży spółki. Na poziomie tego segmentu Unibep szacuje -10,1% spadek r/r. Na poziomie wyniku operacyjnego spółka szacuje 4,4 mln zł zysku, co z jednej strony oznacza znaczny spadek w stosunku do 1Q24, kiedy to wynik wyniósł 98,95 mln zł. Warto jednak pamiętać, że wynik operacyjny w pierwszym kwartale spotęgowany został przez jednorazową zmianę wyceny gruntów spółki, co doprowadziło do pona 100 mln zł dodatkowego wsparcia wyniku operacyjnego. Po oczyszczeniu o wpływ zdarzeń jednorazowych spółka osiągnęła w 1Q24 stratę -1,3 mln zł, a to oznacza, że 1Q25 przyniósł poprawę wyników zarówno na poziomie zysku operacyjnego, jak i wyniku netto: w 1Q25 strata netto j.d. wyniosła -5,64 mln zł, wobec -7,4 mln zł rok wcześniej (po uwzględnieniu wpływu one-offów). Wyniki spółko wskazują na wciąż utrzymującą się słabość koniunktury na rynku budowlanym, choć poluzowanie polityki pieniężnej może wzmocnić perspektywy sektora, a w konsekwencji przynieść poprawę wyników w kolejnych kwartałach ze względu m.in. na efekt niskiej bazy. Notowania spółki spadają dziś o ponad 6%, wymazując prawie całkowicie majowe wzrosty.