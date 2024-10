PULS GPW: Text rozczarowuje prognozami, Bank Millennium redukuje rezerwy na ryzyko prawne

Text (TXT.PL)

szacuje, że w 2Q24/25 osiągnął 22,84 mln $ płatności, co oznacza prawie 15% wzrost r/r. W ujęciu q/q dynamika wyhamowała do ok. 1%. Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) spadła o 0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału, co oznacza pierwszy kwartalny spadek od 2018 r. W przypadku liczby płacących klientów spółka szacuje spadek na poziomie ok. 1 100 jeśli chodzi o produkt Livechat, a liczba płacących klientów usługi Chatbot pozostała na mniej więcej stałym poziomie. W reakcji na szacunki notowania spółki tąpnęły o ponad 7%.