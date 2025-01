PULS GPW: Udany tydzień na polskich rynkach, odbicie na akcjach KGHM

Medicalgorithmics (MDG.PL)

zawarło umowę z amerykańskim centrum diagnostycznym dotyczącą dostępu do oprogramowania DeepRhythmPlatform (DRP) z algorytmami sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) służącymi do analizy sygnałów EKG. Wynagrodzenie polskiej spółki będzie zależeć od liczby sesji EKG analizowanych przez oprogramowanie w danym miesiącu, choć umowa przewiduje także minimalne wynagrodzenie. W szacunkach spółki łączne przychody z umowy mogą sięgnąć od 30,9 - 46 mln zł. Środkowa wartość z przedziału oznaczałaby, że średnioroczne przychody umowy wyniosłyby równowartość ok. 47% przychodów spółki za cały 2023 r. Notowania rosną dziś o ponad 27%.