PULS GPW: W20 kontynuuje wzrosty, Orlen emituje obligacje

Europejskie indeksy w mieszanych nastrojach, WIG20 kontynuuje wzrosty

CD Projekt i Allegro liderami wzrostów w WIG20, Orlen z emisją obligacji

Przymusowy wykup w Kernel Holding

Europejskie rynki akcji prezentują się dziaj mieszanie. Najsłabiej radzi sobie francuski CAC40 ze spadkiem o 0,37% do 7883,2 punktów oraz austriacki AUT20 (-0,16%). Brytyjski UK100 notuje spadek o 0,08% do 8524,0 punktów. Niemiecki DE40 utrzymuje się nieznacznie powyżej zera (+0,02%) na poziomie 21664,1 punktów. Wśród wzrostów wyróżniają się hiszpański SPA35 (+0,32%) oraz holenderski NED25 (+0,92% do 908,40 punktów). Szwajcarski SUI20 notuje skromny wzrost na poziomie 0,10% (12463 punktów).

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych znajduje się dziś w pozytywnym nastroju. Indeks WIG notuje wzrost o 0,43% do 86564,20 punktów, podczas gdy WIG20 zyskuje 0,45% do poziomu 2409,70 punktów. WIG20USD umacnia się o 0,56% do 598,62 punktów. Mniejsze spółki, reprezentowane przez mWIG40, rosną o 0,14%, a sWIG80 zyskuje 0,18% do 24596,22 punktów.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wśród blue chipów na prowadzenie wysuwa się CD Projekt, który zyskuje 2,27%. Bardzo dobrze radzi sobie również Allegro ze wzrostem o 2,12%. W czołówce wzrostów znajdują się także Pepco Group (+1,30%), Jastrzębska Spółka Węglowa (+1,09%) oraz Alior Bank (+1,06%).

Po stronie spadków znajdują się PGE (-0,13%), LPP (-0,12%), Dino Polska (-0,09%) oraz ORLEN (-0,08%). PKO Bank Polski oraz PZU notują symboliczne wzrosty odpowiednio o 0,32% i 0,10%.

Kontrakt na WIG20 (W20) utrzymuje się powyżej 38,2% zniesienia Fibonacciego, które we wrześniu było oporem dla indeksu. Byki będą próbowały przetestować 23,6% zniesienie Fibonacciego. Na RSI widoczna jest bycza dywergencja, podobny sygnał od kilku dni widoczny jest na MACD. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: