PULS GPW: Warszawski parkiet z tygodniem nieprzerwanych wzrostów

Creepy Jar (CRJ.PL)

zaprezentował swoje wstępne dane finansowe za 2024 r. Spółka szacuje przychody na poziomie 31 mln zł (-17% r/r), zysk operacyjny na poziomie 13,9 mln zł (-12% r/r), a zysk netto w wysokości 15,9 mln zł (-13% r/r). Ujemne dynamiki wynikają z niższej sprzedaży w segmentach konsolowym i VR, częściowo ograniczonej przez wzrosty przychodów na komputerach stacjonarnych i platformie Steam, dzięki wydaniu nowych dodatków do gry Green Hall. Wyższa retnowność (51% na poziomie zysku netto wobec 49% rok wcześniej) wynikała przede wszystkim z niższych kosztów programu motywacyjnego, któe w 2024 r. Wyniosły 2,9 mln zł (wobec 4,5 mln zł w 2023 r.). Różnica wynika z przeszacowania liczby akcji przewidywanych do przyznania w ramach programu w związku z przedłużeniem się czasu produkcji StarRupture. Zarząd rekomenduje także przekazanie ok. 50% zysku netto w ramach wypłaty dywidendy.