PULS GPW: Warszawskie indeksy otwierają tydzień wzrostami, Synektik spada po informacji o chińskich robotach chirurgicznych

Rainbow Tours (RBW.PL)

zaprezentowało wstępne wyniki sprzedażowe za maj 2025 r. Spółka szacuje jednostkowe przychody na poziomie 284,1 mln zł, co oznacza ok. 1 mln zł niższe przychody niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Spadkowa dynamika przychodów wynika ze zmiany sposobu rozliczania przychodów, który obowiązuje w spółce od czerwca 2024 r.. Stąd po skorygowaniu o wpływ nowej metody sprzedaż w maju 2025 r. wzrosłaby o 1,9% r/r. Na poziomie skonsolidowanym spółka szacuje 302,7 mln zł przychodów (+1,4% r/r) przy nowej metodzie księgowania (przy sprowadzeniu do wcześniejszego sposobu sprzedaży wyniosłaby 309,1 mln zł, czyli +3,6% r/r). Mimo to nadal jest to znacznie niższa dynamika od tej widocznej w poprzednich kwartałach, co wynika przede wszystkim z rosnącego efektu bazy, jaki widoczny jest po serii dynamicznych wzrostów sprzedaży spółki w ostatnich kwartałach. Od początku 2025 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1,34 mld zł (+12,4% r/r). Notowania spółki spadają dziś o ponad 2%.