PULS GPW: Warszawskie indeksy zyskują na fali spadku obaw o napięcia w międzynarodowym handlu

Lekkie wzrosty na polskich indeksach

Rynek akcji wsparty umową Japonii z USA

Rekonstrukcja rządu bez wyraźnego wpływu na rynek

Umowa między Stanami a Japonią wpłynęła dziś pozytywnie na rynki w Europie, wspierając notowania indeksów. Nadzieje inwestorów na odejście ryzyka celnego i powrót do zdrowych relacji handlowych wzmacnia apetyt na ryzyko, co przekłada się na wzrosty również i bardziej ryzykownych rynków. Na tej fali zyskuje także polski rynek. Warszawskie indeksy notują dziś wzrosty, którym najmocniej przewodzi WIG20, zyskujący ok. 0,6%.

Dziś ogłoszono także skład nowego rządu. Wśród decyzji było m.in. odchudzenie rządu i zmniejszenie liczby ministrów z 26 do 21, zmiana w ministerstwie aktywów państwowych, sprawiedliwości, a także stworzenie resortu finansowo-gospodarczego. Nie widzieliśmy mocnej reakcji rynku na nową decyzję rządzących, choć indeksy po konferencji lekko zredukowały wzrosty.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) próbują utworzyć nowe wsparcie w okolicy 2913 pkt. Obrona tego poziomu po wczorajszej korekcie stanowi pozytywny sygnał potencjalnego utworzenia nowej strefy konsolidacji na podwyższonych wartościach w stosunku do początku lipca. W takim scenariuszu możliwe jest naruszenie w kolejnych sesjach poziomu 2966 pkt, co oznaczałoby wyznaczanie nowych tegorocznych (i tym samym wieloletnich) szczytów na kontraktach. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: