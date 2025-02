PULS GPW: WIG20 jednym z najsłabszych indeksów w Europie

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

otrzymało zawiadomienie od Santander Biuro Maklerskie o nabyciu 1 349 akcji własnych w dniach 27-28 stycznia 2025 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 274,82 zł, a średnia cena za akcję to 5,39 zł. Akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich celem jest umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje BBI Development handlują aktualnie na płasko.

NanoGroup S.A. (NNG.PL):