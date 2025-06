PULS GPW: WIG20 liderem wzrostów w Europie, sektor konsumencki ciągnie indeks w górę

Silne wzrosty na warszawskim parkiecie

WIG20 notuje największe wzrosty wśród europejskich indeksów

Jedynie sektor energetyczny lekko pod kreską

Na warszawskiej giełdzie przeważają dziś wzrosty, a WIG20 zyskuje 2,23% i wyróżnia się na tle europejskich indeksów, odrabiając ostatnie straty. Również mWIG40 rośnie o 1,87%, a szeroki WIG zyskuje 1,94%. Dla porównania, niemiecki DAX rośnie dziś o 0,77%, a francuski CAC40 zyskuje 0,20%, co pokazuje wyraźną przewagę polskiego rynku w dzisiejszym handlu.

Wśród sektorów indeksu WIG największe wzrosty odnotowuje dzisiaj sektor dóbr konsumpcyjnych z CCC SA (ok. +5.5) i LPP SA (ok. +4%) na czele, które są zarówno najlepiej radzącymi sobie spółkami spośród WIG20. Podobny udział w zyskach kursu WIG ma również sektor finansowy, któremu przewodzi PKO BP ze wzrostami na poziomie ok. 3.4%. Jedynym sektorem, który cierpi straty natomiast jest sektor energetyczny, którego spadki są najpewniej spowodowane wstrzymaniem broni na bliskim wschodzie – co silnie przełożyło się na spadki cen surowców.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

WIG20 (Interwał H4)

Kursu kontraktu na WIG20 zanotował dzisiaj ponad 2% wzrosty co zaprowadziło indeks ponad górną linie kanał spadkowego. Jak widać na wykresie, kurs indeksu nie trzymał się skrupulatnie linii trendu wybijając zarówno górną jak i dolną linię trendu – powracając jednak do swojej struktury spadkowej. Pokazuje to jednak, że nie jest to jeszcze silny sygnał do potwierdzenia zmiany trendu. Niemniej jednak kurs przebił wykładniczą średnią kroczącą EMA 50 i wybił się ponad górną linię trendu. Wskaźnik MACD ukazuje silne momentum wzrostowe. Scenariusz wzrostowy zyska na znaczeniu przy przetestowaniu z góry linii trendu, która posłużyłaby za linię oporu.

Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek: