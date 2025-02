PULS GPW: WIG20 na najwyższych poziomach od września 2024 r.

JSW (JSW.PL)

obniża swoje przewidywania odnośnie produkcji węgla w 2025 r. Decyzja ta wynika z wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice w dniu 22 stycznia, gdzie doszło do zapalenia metanu. Nowa prognoza spółki przewiduje zmniejszenie wolumenu produkcji o ok. 0,8 mln ton. Dodatkowo spółka podjęła kolejną decyzję o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wartych 200 mln zł. Szacowania wartość portfela aktywów FIZ po umorzeniu wynosi ok. 2,9 mld zł. Kontynuacja umarzania środków wysyła sygnał o ciągłych problemach ze stabilnością działalności operacyjnej spółki. Notowania JSW spadają dziś o prawie 2%.