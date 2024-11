Puls GPW: WIG20 odrabia straty z początku sesji. Rekordowa wyprzedaż Allegro

kurs giganta e-commerce osuwa się dzisiaj ok 14% po publikacji wyników finansowych, które minęły się z konsensusem. Przychody w III kw. 2024 wzrosły o 7.8%, nieco poniżej oczekiwań. Lepiej od prognoz wypadła skorygowana EBITDA (734,1 mln złotych; +8,4% r/r) oraz marża EBITDA (28%, +0.17 pp r/r). Zdecydowanie gorzej wypadł natomiast zysk netto, który spadł o 20% r/r, zdecydowanie poniżej konsensusu PAP. Rezerwę widać również w zaprezentowanej perspektywie na IV kwartał - oczekiwany jest wzrost skorygowanego EBITDA o 4-7%, względem 12.5% za analogiczny okres w 2023.

wyniki Eurocashu również dały podstawę do załamania się kursu akcji (-8.4%). W III kw. 2024 przychody spółki wypadły nieco powyżej konsensusu (8.491 vs 8.465 mld zł), niemniej wciąż odnotowując spadek o 0.9% r/r. Spadki odnotowuje również EBITDA (243.8 mln; -20% r/r) oraz zysk netto (14.8 mln; -51% r/r). Dodatkowo, firma podkreśliła w raporcie, że realizacja celów wyznaczonych w strategii na 2025 rok będzie bardzo trudna.

KGHM (KGH.PL):