PULS GPW: WIG20 spada poniżej 2600 pkt, Mostostal Płock zyskuje ponad 40% dzięki umowie z PKN Orlen

Korekta na głównych indeksach

Mocny odczyt sprzedaży detalicznej za styczeń

Mostostal Płock rośnie po informacji o nowej umowie z PKN Orlen

Unimot publikuje solidne szacunkowe wyniki za 4Q24

Dzisiejsza sesja przebiega pod znakiem mocniejszych korekt na głównych indeksach. Przecenom przewodzi WIG20, który traci dziś ok. 1,4%. W indeksie większość blue chipów notuje spadki.

W przypadku szerokiego rynku również mamy do czynienia z prawie 0,8% spadkiem. Wyraźne wzrosty notuje dziś jedynie sektor IT z ok. 0,6% wzrostem.

Jednym głównym indeksem notującym wzrosty jest sWIG80, który rośnie dziś o 0,6%. Indeks wspierany jest m.in. przez notowania VRG, które rosną dziś prawie o 6%. Spółka odnotowała skokowy wzrost po raporcie dotyczącym sprzedaży detalicznej w Polsce.

Sytuacja konsumenta w naszym kraju wydaje się wciąż poprawiać. Odczyt GUS wskazuje na 4,8% wzrost w ujęciu r/r w cenach stałych, co znacznie przewyższa prognozowane przez konsensus 1,5%. Najmocniej zyskały w styczniu pojazdy mechaniczne, leki oraz meble, RTV i AGD. Spadki sprzedaży odnotował za to segment książek i prasy.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) powrócił poniżej 2600 pkt, po raz pierwszy od początku roku przebijając ograniczenia wąskiego kanału wzrostowego. Nieutrzymanie poziomu wsparcia w okolicy 2611 pkt można odczytać jako kolejny sygnał do przedłużenia korekty. Jeżeli nastroje się utrzymają, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na poziom 2550 pkt, który stanowi pierwszy istotny poziom wsparcia. W okolicach tej wartości znajduje się dziś także 20-sesyjna wykładnicza średnia krocząca, co także może być dla inwestorów istotnym poziomem wsparcia. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: