PULS GPW: WIG20 testuje poziom 2600 pkt., Orange zyskuje po solidnych wynikach i perspektywie podwyżki dywidendy

Wzrosty głównych indeksach

Orange zyskuje po solidnych wynikach 4Q

Wyrok TSUE w sprawie SKD bez wpływu na notowania banków

Kluczowe indeksy notują dziś wzrosty. Szeroki indeks WIG zyskuje 0,4%, a wzrostom przoduje WIG20, którego zwyżka sięga dziś prawie 0,8%. W głównym indeksie wzrostom przoduje Orange Polska, który zyskuje 3% po danych finansowych. Pierwsze spekulacyjne ruchy pod uprawdopodobnienie się scenariusza zakończenia wojny na Ukrainie widać na notowaniach m.in. Budimexu (+3%) oraz przede wszystkim Kernela (+24%).

Wyrok TSUE w sprawie sankcji kredytu darmowego został przez rynek przyjęty mieszanie. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że w razie niewykonania obowiązku informacyjnego bank może zostać pozbawiony prawa do odsetek, co de facto stanowi pozytywny sygnał dla kredytobiorców chcących skorzystać z tej opcji na drodze sądowej. Jednocześnie jednak TSUE wskazało na wątpliwości co do zasadności uznania zawyżonego RRSO za podstawę do niewypełnienia obowiązku informacyjnego i wskazało, że głównym zadaniem sądów krajowych będzie zdecydowanie, czy w umowach kredytowych nastąpiły naruszenia poprzez wykorzystanie wskaźników, których klient nie będzie mógł w łatwy sposób zweryfikować (co stanowiłoby podstawy do uznania naruszenia obowiązku informacyjnego). Wyrok nie jest jednoznaczny i po jego publikacji widać zadowolone opinie zarówno ze strony kancelarii prawnych wspierających kredytobiorców, jak i studzenie optymizmu ze strony Związku Banków Polskich. W efekcie rynek pozycjonuje się bardziej faworyzując drugą stronę konfliktu, co objawia się w niewielkich ruchach na bankach i jednocześnie mocniejszych spadkach m.in. na notowaniach Votum (-3,5%). Na wyraźniejszy wpływ wyroku poczekamy

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) kontynuują wzrosty, testując poziom 2600 pkt. Wobec mocno byczych nastrojów na polskim rynku, a także nieprzerwanie trwających wzrostów od 6 sesji kontrakt zostawia przestrzeń pod ewentualną korektę spowodowaną realizacją zysków. Zasięg korekty do poziomu 2550 pkt oznaczałoby wyższy dołek niż lokalne szczyty z czerwca 2024 r., co stanowiłoby dalej byczy sygnał dla inwestorów. Źródło: xStation

