PULS GPW: WIG20 umacnia się powyżej 2700 pkt.

Legimi (LEG.PL)

zaktualizowało swoje szacunkowe wyniki finansowe za 2024 r., opublikowane przez firmę na początku lutego. Wstępne koszty spółki okazały się wyższe niż wcześniej szacowano, stąd nowy wynik EBITDA wynosi 6,8 mln zł (wobec 8,7 mln zł we wcześniejszym raporcie). Szacowany wynik operacyjny spadł do 3,6 mln zł (z 5,6 mln zł), a zysk netto będzie prawie o połowę niższy niż we wcześniejszych szacunkach (2,3 mln zł wobec 4,2 mln zł). Mimo obniżki szacowanych wartości warto pamiętać, że dalej implikują one rekordowy rok w historii spółki.