PULS GPW: WIG20 walczy o wymazanie wczorajszych spadków. Ryvu Therapeutics z planami badań klinicznych

w odpowiedzi na wezwanie Grupy Azoty do zapłaty kar umownych za opóźnienie w budowie bloku parowo-węglowego, Polimex uznał roszczenia za bezzasadne. Tydzień temu Grupa Azoty doręczyła spółce notę obciążeniową na kwotę blisko 359 mln złotych. Polimex domaga się za to udzielania bankowej gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Akcje Polimexu zyskują na ten moment 1.5%.

