PULS GPW: WIG20 wraca powyżej 2750 pkt.

Inter Cars (CAR.PL)

opublikowało dane odnośnie sprzedaży za maj 2025 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 1,77 mld zł przychodów (po wyłączeniach konsolidacyjnych), co oznacza ok. 13% wzrost w ujęciu r/r. Oznacza to powrót do dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży po kwietniowym spowolnieniu. Wzrost wsparła mocna dynamika sprzedaży spółek dystrybucyjnych za granica, która wyniosła prawie 16% r/r. Sprzedaż samej spółki Inter Cars SA wyniosła 1,15 mld zł, co oznacza prawie 11% wzrost w ujęciu r/r. Notowania spółki rosną dziś o ponad 1%.