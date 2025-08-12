PULS GPW: WIG20 wraca powyżej 3000 pkt

Polskie indeksy odbijają po raporcie CPI z USA

PKN Orlen zyskuje przed odcięciem dywidendy

BNP Paribas z solidnymi wzrostami wyników w 2Q

W trakcie dzisiejszej sesji indeksy wyrwały się z marazmu po publikacji danych CPI z USA. Amerykańska inflacja okazała się niższa od oczekiwań i wyniosła 2,7% r/r (wobec prognoz: 2,8%). W obliczu wciąż utrzymującego się nastawienia dotyczącego potencjalnej przyspieszonej decyzji o obniżce stóp procentowych w USA po raporcie NFP odczyt inflacji poniżej oczekiwań stanowi dodatkowy argument wspierający taką decyzję ze względu na zmniejszenie presji inflacyjnej. Takie nastawienie wywołało u inwestorów pozytywną reakcję szczególnie w obliczu bardziej ryzykownych aktywów, wspierając notowania rynków akcji, w tym polskich indeksów.

Obecnie WIG20, polski indeks blue chipów, zyskuje ok. 0,7%, a szeroki indeks rośnie o prawie 0,6%. Najlepiej radzi sobie dziś sektor usług użyteczności publicznej, energetyki, materiałów oraz finansowy.

W indeksie blue chipów wyraźniejsze wzrosty notuje PGE oraz Grupa Kęty, a także widać ponad 1,4% wzrost PKN Orlen, dla którego jest to ostatnia sesja przed odcięciem dywidendy (która wyniesie 6 zł).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) wspięły się powyżej 3000 pkt i od trzech sesji konsoliduje się w tym obszarze. W obliczu braku jasnego wsparcia i notowania rynku na lokalnych szczytach możliwy pozostaje scenariusz lekkiej korekty na fali realizacji zysków, której zasięg w obliczu obecnie mocno pozytywnych nastrojów może sięgnąć 2913 pkt. Notowania pozostają wciąż w silnym trendzie wzrostowym, a po ostatnich wzrostach notowania znów utrzymują się powyżej dolnego ograniczenia trendu wyznaczonego przez dołki z kwietnia i końcówki czerwca, co podtrzymuje scenariusz pozytywnego sentymentu do polskiego rynku. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

BNP Paribas Bank Polska (BNPPPL.PL) opublikował wyniki za 2Q25. Spółka zgodnie z trendami panującymi w sektorze odnotowała ponad 20% wzrost w ujęciu r/r wyniku odsetkowego, raportując 1,47 mld zł (nie co poniżej oczekiwań konsensusu). W porównaniu do konkurencyjnych banków na polskim rynku BNP odnotowało mocniejszy wzrost wyniku z prowizji, choć w przypadku tego banku mocniejszy efekt miał efekt niższej bazy. Pozytywnym sygnałem był także spadek kosztów ogółem r/r o -2%. Wyniki rynek przyjął neutralnie, jednak w przypadku BNP warto pamiętać, że bank zanotował imponujący ponad 10% wzrost w ciągu sesji poprzedzających raport, stąd część potencjalnego wzrostu w efekcie raportu została już wyceniona przez rynek.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Wynik odsetkowy: 1 473,3 mln zł (+21% r/r); konsensus: 1 489,9 mln zł (-1,1%)

Wynik z prowizji: 328,1 mln zł (+14% r/r); konsensus: 326,4 mln zł (+0,5%)

Koszty ogółem: 786,4 mln zł (-2% r/r); konsensus: 833,3 mln zł (-5,6%)

Saldo rezerw: 18,2 mln zł; konsensus: -16,3 mln zł

Wynik netto: 733,8 mln zł (+18% r/r); konsensus: 644,2 mln zł (+13,9%)