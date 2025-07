PULS GPW: WIG20 wspina się powyżej 2870 pkt

Mercor (MCR.PL)

przedstawił szacunkową wartość zamówień pozyskanych w czerwcu 2025 r. Spółka szacuje, że w zeszłym miesiącu pozyskała zamówienia na wartość 76,6 mln zł co oznacza wzrost o ok. 53% r/r. W okresie styczeń-czerwiec spółka pozyskała zamówienia wynoszące 327,2 mln zł, co przekłada się na ok. 23% wzrost r/r. Poprzedni rok przyniósł spółce spowolnienie tempa pozyskiwania zamówień ze względu na spowolnienie w sektorze budowlanym spowodowanym m.in. otoczeniem wysokich stóp procentowych.