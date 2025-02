PULS GPW: WIG20 zbliża się do wybicia szczytów z maja 2024 r.

Unibep (UNI.PL)

przedstawił swoje szacunkowe wyniki za 2024 r. Spółka osiągnęła w tym roku 2,6 mld zł, co oznacza wzrost 7,3% r/r. Najlepiej poradził sobie segment budowlany (najważniejszy z perspektywy wyników spółki), w którym przychody wzrosły o 9,3% r/r do 2,2 mld zł. Spadek zanotował za to segment budownictwa modułowego (-24,4% r/r). Na poziomie wyniku operacyjnego spółka szacuje 168,65 mln zł, co stanowi rekordowo wysoki wynik w historii Unibepu. W głównej mierze wynika to jednak z czynników jednorazowych, po których wyłączeniu wynik operacyjny wyniósłby ok. 65 mln zł. Notowania spółki przyjęły szacunkowe wyniki lekkimi wzrostami.