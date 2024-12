PULS GPW: Wzrostowa sesja na indeksach, banki motorem napędowym warszawskiej giełdy

Mocna sesja na polskich indeksach

Energetyka dalej pod presją

Wraca optymizm na notowaniach banków

Movie Games opublikowało dane sprzedażowe gry Drug Dealer Simulator 2

Dzisiejsza sesja przebiega pod znakiem wzrostów na wszystkich głównych indeksach. Najmocniej rośnie dziś WIG20, którego wartość zwiększyła się o ok. 1,6%. Notowania indeksu wspiera przede wszystkim Allegro, które rośnie dziś prawie o 4%, a także ogólny pozytywny sentyment na bankach. WIG-Banki jest dziś najmocniejszym sub-indeksem, który rośnie o 2,4%.

Na spółkach energetycznych widać dalsze spadki spowodowane zamieszaniem wokół wydzielenia aktywów węglowych. Zgodnie z obecną narracją rządu ciężko jest spodziewać się rozwiązania tej kwestii w najbliższym czasie, a dotychczasowe komunikaty tworzyły na akcjach spółek energetycznych skokowe zmiany zarówno wzrostowe (w przypadku zapewniania rynku o przyszłym przeprowadzeniu wydzielenia), jak i spadkowe (w przypadku komunikatów zmniejszających prawdopodobieństwo takiego ruchu).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Grudzień wygląda jak na razie na kontrakcie W20 (na indeks WIG20) bardzo optymistycznie. Cena zbliża się do kluczowego oporu wyznaczonego przez ograniczenie kanału trendu spadkowego. Wybicie go i kontynuacja powyżej 2295 pkt. tworzy podstawy pod przerwanie serii spadkowej trwającej od końcówki września. Przy utrzymaniu się grudniowego optymizmu można spodziewać się konsolidacji w kanale 2295-2380 pkt. Jeżeli jednak byki nie dadzą rady przebić ograniczenia kanału, możliwe jest cofnięcie poniżej 2229 pkt., co stworzyłoby przestrzeń do kontynuowania spadków aż do 2177 pkt, które pozostają mocnym wsparciem tegorocznych minimów. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: