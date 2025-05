PULS GPW: Żabka ze spadkami po publikacji wyników za 1Q25, Newag zyskuje ponad 9% dzięki dwucyfrowym dynamikom wzrostów szacunkowych wyników

PKO BP (PKO.PL)

opublikowało swoje wyniki za 1Q25. Spółka utrzymała dynamiki dwucyfrową dynamikę na poziomie wyniku odsetkowego (+15% r/r), który wzrósł do 5,98 mld zł. W ujęciu historycznym jest to najwyższy wynik w 1 kwartale. Porównują co poprzedniego kwartału widać jednak lekką erozję, co spowodowane jest wpływem skoryg. wyniku w 4Q o wpływ wakacji kredytowych. Tym samym, po uwzględnieniu tego wpływu marża odsetkowa pozostaje na stabilnym poziomie przez ostatnie 4 kwartały. Warto pamiętać o tym, że dalsze umacnianie się marży w obliczu pierwszych cięć stóp procentowych ze strony RPP może być utrudnione. Tendencje spadkową kontynuuje za to wynik z prowizji i opłat, który spadł w ujęciu r/r o -2%, z czego najmocniejszy spadek odnotował segment kart (-17% r/r). Taki ruch wynikał przede wszystkim z korzystnego rozkładu rozliczeń w 1Q24, co spowodowało efekt wysokiej bazy. Wyniki banku dalej obciążone są przez zawiązywanie rezerw na ryzyko prawne związane m.in. z kredytami walutowymi, które w 1Q25 wyniosły 973 mln zł. Tym samym rezerwy pokrywają już wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych w 137%. Mimo dalszego wzrostu rezerw na ryzyko prawne spółka wciąż raportuje solidne dynamiki wyniku netto, który wzrósł do 2,5 mld zł, co oznacza ponad 20% wzrost r/r. Na poziomie większości kluczowych danych bank zaraportował wyniki lekko przewyższające konsensus, jednak wyniki nie są wyraźnie lepsze od prognoz. Stąd na akcjach spółki widzimy dziś przecenę, sięgającą prawie 1,6%.