PULS GPW: Zmiany w głównych warszawskich indeksach

którego premiera planowana jest na IV kwartał 2025 r. ma być ostatnim tytułem VR wydanym przez spółkę. W efekcie Incuvo (spółka, w której PCF ma ok. 62,5% udziałów) przystąpi niezwłocznie do aktualizacji strategii opublikowanej 15 kwietnia 2024 r. i skorygowanie jej w obliczu nowych decyzji PCF. PCF Group traci dziś ponad 2,7% również wobec informacji o wyjściu spółki z indeksu sWIG80.

Sygnity (SGN.PL)