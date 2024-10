Rand z ograniczoną reakcją na pierwsze cięcie stopy repo od 2020 roku

Notowania pary USDZAR kontynuują ruch spadkowy, po tym, jak bank centralny Południowej Afryki (SARB) zadecydował obniżyć stopę repo po raz pierwszy od 2020 roku do 8% z 8,25%. Bank oczekuje, że w 2025 roku średnia wartości inflacji CPI sięgnie 4,1% wobec oczekiwań wcześniejszych na poziomie 4,4%.

„W najbliższym czasie nadal obserwujemy spadek inflacji, wspierany przez silniejszy kurs walutowy i niższe ceny ropy. Zakładany punkt początkowy randa wynosi 18,04 R do dolara amerykańskiego, co oznacza aprecjację o prawie 2% w stosunku do naszego lipcowego założenia. Przyczynia się to do deflacji cen paliw, co pomaga utrzymać inflację zasadniczą poniżej 4% w pierwszej połowie przyszłego roku”. - zakomunikował Prezes SARB, Lesetja Kganyago

Południowoafrykański Rand notowany jest w stosunku do dolara amerykańskiego na najwyższych poziomach od 2023 roku (dla pary USDZAR poziomy najniższe).

Źródło: xStation