RBA dostarcza rynkowi kolejną obniżkę stóp

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Bank Rezerwy Australii postanowił na dzisiejszym posiedzeniu obniżyć stopę procentową. Z poziomu 3.85% do 3,6% czyli efektywną obniżkę o 25 punktów bazowych. Para AUD-USD reaguje spadkami.

Konsensus rynkowy wskazywał na niemal pewną obniżkę. Wynikało to z szeregu uwarunkowań ekonomicznych Australii. Przede Wszystkim, preferowany miernik inflacji RBA czyli “trimmed mean CPI” wykazał 2.7% i znalazł się w zakresie docelowej polityki Banku, pomiędzy 2 a 3%. Fakt z którego zarząd banku był wyraźnie zadowolony. Warto wspomnieć również o rosnącym bezrobociu, obecne na poziomie 4,3%. Wspiera to tezę banku centralnego o chłodzeniu się gospodarki i uzasadnieniu obniżek. Dodatkowo, niedawne cła wprowadzone w stosunku do Australii, przez Donalda Trumpa, mogą wywołać dodatkowe spowolnienie.

W świetle tych informacji, rynek nie tylko oczekuje dalszych obniżek, ale po ostatnim posiedzeniu, widzi on przyspieszenie tempa luzowania polityki. Obecnie docelowa stopa procentowa banku centralnego, po zakończeniu obecnego cyklu obniżek stóp procentowych, ma znajdować się w okolicach 3%.

Prezes banku centralnego, Michele Bullock, podkreśla istotną rolę danych, między innymi o zatrudnieniu i inflacji, jako źródła polityki RBA. Pani Bullock wspomniała również o istotnej zależności sytuacji w Australii od rynków zagranicznych, szczególnie USA. Dodała iż obecne obniżki już mają charakter wyprzedzający i są reakcja na oczekiwania banku wobec gospodarki. Pomimo oczekiwań rynku, na dzień dzisiejszy prezes nie deklaruje większych obniżek, te mają być zależne od napływających danych.