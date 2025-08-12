RBA dostarcza rynkowi kolejną obniżkę stóp

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Bank Rezerwy Australii postanowił na dzisiejszym posiedzeniu obniżyć stopę procentową. Z poziomu 3.85% do 3,6% czyli efektywną obniżkę o 25 punktów bazowych. Para AUD-USD reaguje spadkami.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Konsensus rynkowy wskazywał na niemal pewną obniżkę. Wynikało to z szeregu uwarunkowań ekonomicznych Australii. Przede Wszystkim, preferowany miernik inflacji RBA czyli “trimmed mean CPI” wykazał 2.7% i znalazł się w zakresie docelowej polityki Banku, pomiędzy 2 a 3%. Fakt z którego zarząd banku był wyraźnie zadowolony. Warto wspomnieć również o rosnącym bezrobociu, obecne na poziomie 4,3%. Wspiera to tezę banku centralnego o chłodzeniu się gospodarki i uzasadnieniu obniżek. Dodatkowo, niedawne cła wprowadzone w stosunku do Australii, przez Donalda Trumpa, mogą wywołać dodatkowe spowolnienie.
W świetle tych informacji, rynek nie tylko oczekuje dalszych obniżek, ale po ostatnim posiedzeniu, widzi on przyspieszenie tempa luzowania polityki. Obecnie docelowa stopa procentowa banku centralnego, po zakończeniu obecnego cyklu obniżek stóp procentowych, ma znajdować się w okolicach 3%.
Prezes banku centralnego, Michele Bullock, podkreśla istotną rolę danych, między innymi o zatrudnieniu i inflacji, jako źródła polityki RBA. Pani Bullock wspomniała również o istotnej zależności sytuacji w Australii od rynków zagranicznych, szczególnie USA. Dodała iż obecne obniżki już mają charakter wyprzedzający i są reakcja na oczekiwania banku wobec gospodarki. Pomimo oczekiwań rynku, na dzień dzisiejszy prezes nie deklaruje większych obniżek, te mają być zależne od napływających danych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.