Dolar zyskuje przed CPI 💵

W lipcu inflacja bazowa ma odbić najmocniej od 6 miesięcy 🔎📣

Bloomberg Economics oczekuje, że lipcowa inflacja bazowa CPI odnotuje najszybszy miesięczny wzrost od stycznia, co może podważyć szanse na wrześniowe cięcie stóp.

Inflacja dóbr bazowych prognozowana jest na poziomie +0,4% m/m, wraz z wygasaniem deflacji w segmencie samochodów (nowych i używanych).

Ponowna presja inflacyjna w usługach, szczególnie w hotelach i biletach lotniczych, oraz utrzymująca się wysoka dynamika czynszów mają podbić wskaźnik bazowy.

Przed publikacją rynek zakłada blisko 85% prawdopodobieństwo na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu.

Już niedługo poznamy najważniejszy raport tego tygodnia, czyli publikację CPI za lipiec. Dla Fed będzie to istotna publikacja w kontekście wrześniowego posiedzenia, przed którym poznamy jeszcze raport NFP z rynku pracy oraz raport CPI za sierpień (publikacja w tym samym tygodniu co decyzja Fed).

Konsensus zakłada wzrost CPI ogółem o ok. +0,2% m/m i 2,8% r/r; dla inflacji bazowej ok. +0,3% m/m i ~3,0 r/r za lipiec. Wzrost bazowej o 0,3% m/m byłby najsilniejszym miesięcznym tempem od ok. 6 miesięcy.

Prognozy rynkowe nie są optymistyczne, a przed decyzją dolar się umacnia. Bloomberg Economics spodziewa się wyraźnie wyższego odczytu inflacji bazowej w lipcu i potencjalnie najszybszego miesięcznego wzrostu od stycznia.

Tak mocne odbicie ma być napędzane usługami turystycznymi oraz wciąż wysokimi czynszami. Dane wskazują, że ceny hoteli i biletów lotniczych mają wrócić na plus po wcześniejszych spadkach, a proces dezinflacji czynszów postępuje wolno.

Po stronie dóbr bazowych prognoza zakłada wzrost o ok. +0,4% m/m, przy czym kluczowym czynnikiem jest segment motoryzacyjny, zarówno nowe, jak i używane auta mają notować mniejsze spadki cen, ograniczając negatywny wpływ dóbr na wskaźnik bazowy w ostatnich miesiącach.

Wpływ ceł na CPI

Cła pozostają główną niewiadomą dla inflacji dóbr w nadchodzących miesiącach; historycznie ich wpływ na ceny importowe jest wysoki, choć Fed traktuje to bardziej jako jednorazowe przesunięcie poziomu cen niż trwały trend.

Chociaż przenoszenie ceł na ceny konsumenckie wydaje się mniejsze niż na początku roku, Bloomberg ocenia, że nie zneutralizuje to krótkoterminowego skoku w usługach. W praktyce: jeśli lipcowy odczyt okaże się wysoki, skomplikuje to argumenty za natychmiastowym luzowaniem polityki, mimo że rynek nadal oczekuje cięcia stóp na posiedzeniu 16–17 września.

Jakie jest obecne stanowisko bankierów z Fed?

Powell : inflacja od ceł może być „krótkotrwała” (przesunięcie poziomu), ale może też okazać się bardziej trwała; Fed „nie podjął decyzji na wrzesień” i poczeka na dwie kolejne publikacje inflacji i zatrudnienia.

Waller : głosował przeciw cięciu w lipcu, ale przedstawił argumenty za rozpoczęciem luzowania przy słabnącym rynku pracy i ograniczonym ryzyku inflacji z ceł.

Daly : uważa, że cięcia będą potrzebne „w nadchodzących miesiącach” wraz ze schładzaniem rynku pracy; obserwuje wpływ ceł, ale nie widzi w nich przeszkody, jeśli trend inflacyjny będzie sprzyjający.

Bowman: publicznie popiera trzy cięcia w 2025 r. po słabych danych z rynku pracy, co pokazuje, że aspekt zatrudnienia mocno ciągnie Komitet w stronę pierwszego ruchu.

EURUSD (M15)

Para eurusd pozostaje w wąskim kanale konsolidacyjnym w oczekiwaniu na publikację danych CPI. Dolar nieznacznie zyskuje na interwale intraday w stosunku do większości walut, wzrosty jednak ograniczają się do 0,0-0,05%.