Rekordowe kwartalne wyniki Netflixa wypychają akcje o ponad 11% w handlu posesyjnym 📈

Netflix zaraportowa艂 wyniki za 4Q24, kt贸re okaza艂y si臋 wy偶sze od konsensusu analityk贸w. Sp贸艂ka pokaza艂a mocn膮 dynamik臋 zar贸wno przychod贸w (najwy偶sz膮 w 2024 r.), jak i najwi臋kszy od ponad roku kwartalny wzrost nowych subskrybent贸w.聽

Sp贸艂ka pokaza艂a przychody za 4Q wynosz膮ce 10,25 mld $, co stanowi wzrost o 16% r/r. Wynik ten jest o 0,14 mld $ wy偶szy od przewidywa艅 konsensus. Jest to najwy偶sza warto艣膰 kwartalnej sprzeda偶y w historii sp贸艂ki. Za tak imponuj膮cy wynik odpowiada mocny wzrost p艂atnych subskrypcji, kt贸rych liczba przebi艂a w 4 kwartale 300 mln kont. Oznacza to wzrost o 18,91 mln nowych subskrybent贸w, co stanowi najwi臋kszy wzrost subskrypcji w historii (jest to ponad 3-krotnie wi臋kszy wzrost ni偶 w przypadku zesz艂ego kwarta艂u i o 44% wy偶sza liczba od poprzedniego roku).聽

U podstaw mocnego kwarta艂u sta艂y przede wszystkim sukcesy produkcji platformy, a tak偶e zaskakuj膮co udany ruch w stron臋 streamingu wydarze艅 sportowych. Drugi sezon serialu Squid Games okaza艂 si臋 znacznie wi臋kszym sukcesem ni偶 sp贸艂ka zak艂ada艂a, a zgodnie z informacjami opublikowanymi w li艣cie do akcjonariuszy mo偶e by膰 to najch臋tniej ogl膮dany sezon orginalnej produkcji platformy w historii sp贸艂ki. Jednocze艣nie, walka Jake鈥檃 Paula z Mike鈥檈m Tysonem okaza艂a si臋 ogromnym sukcesem, a zesz艂oroczne 艣wi膮teczne mecze NFL ustanowi艂y nowy rekord ogl膮dalno艣ci w艣r贸d transmitowanych przez platform臋 meczy w historii tej ligii z 艣redni膮 ogl膮dalno艣ci膮 na poziomie 24,1 mln i 24,3 mln widz贸w.聽

Nieco gorzej wypada w ostatnim kwartale mar偶a operacyjna, kt贸ra sezonowo spad艂a do najni偶szej warto艣ci w ca艂ym 2024 r. i wynios艂a 22,2% (-7,4 p.p. w stosunku do poprzedniego kwarta艂u). Warto jednak zaznaczy膰, 偶e warto艣膰 ta wci膮偶 by艂a wy偶sza od prognoz sp贸艂ki, a tak偶e o 5,3 p.p. przeros艂a zesz艂oroczn膮 mar偶臋. To 艂膮cznie przyczyni艂o si臋 do osi膮gni臋cia przez Netflixa mar偶y operacyjnej w ca艂ym 2024 r. na poziomie 27% (+6 p.p. r/r).聽

Rozwodniony zysk na akcj臋 wyni贸s艂 4,27 $, co stanowi ponad 2-krotnie wy偶sz膮 warto艣膰 od zesz艂orocznej.聽

Wyniki sp贸艂ki za 4Q i prognozy na 1Q25. 殴r贸d艂o: Netflix

Na 1Q25 sp贸艂ka przewiduje utrzymanie mocnej rentowno艣ci i spodziewa si臋 28,2% mar偶y operacyjnej przy 10,4 mld $ przychod贸w. Prognozowany wzrost o 11,2% r/r jest nieco ni偶szy ni偶 w 1 kwartale zesz艂ego roku, cho膰 w tym przypadku warto wzi膮膰 pod uwag臋 efekt wy偶szej bazy. Do tego sp贸艂ka spodziewa si臋 rekordowego rozwodnionego zysku na akcj臋 wynosz膮cego 5,58 $.聽

Wobec zapowiadanych powrot贸w ulubionych seriali fan贸w (m.in. Wednesday oraz Stranger Things), a tak偶e niesiony sukcesem w segmencie sportowym Netflix wchodzi w nowy rok z optymistycznym nastawieniem i wygl膮da na to, 偶e inwestorzy to doceniaj膮. Bardzo mocne wyniki za ostatni kwarta艂 i solidne prognozy na pierwsze 3 miesi膮ce nowego roku sprawiaj膮, 偶e w handlu posesyjnym sp贸艂ka zyskuje ponad 11%.聽

Notowania Netflixa w handlu posesyjnym wybijaj膮 nowe ATH z ponad 11% wzrostem. 殴r贸d艂o: xStation聽