Rekordowy napływ do funduszy ETF od czerwca. Co to oznacza dla ceny Bitcoina? 🎯

Bitcoin zako艅czy艂 wczorajszy dzie艅 wzrostem o 5,20%, osi膮gaj膮c poziom 66 080 USD. Wzrost ten nie by艂 nap臋dzany przez pojedynczy katalizator, ale raczej wspierany przez pozytywne nastroje na gie艂dzie. Ameryka艅ski indeks SP500 osi膮gn膮艂 nowy rekord wszech czas贸w, a kontrakty CFD na US500 przebi艂y poziom 5 900 punkt贸w.

Dynamiczne wzrosty na rynku kryptowalut by艂y r贸wnie偶 nap臋dzane przez rekordowe nap艂ywy netto do funduszy ETF, kt贸re tylko w dniu wczorajszym wynios艂y 551 mln USD. Jest to 10. najwi臋kszy nap艂yw netto w historii, a poprzedni rekord w wysoko艣ci 886 mln USD mia艂 miejsce 4 czerwca 2024 roku. Jest to r贸wnie偶 pierwszy znacz膮cy ruch od miesi臋cy, po letnim zastoju.





Poni偶ej znajduje si臋 wykres przedstawiaj膮cy 10 najwi臋kszych i najmniejszych dziennych wp艂yw贸w do spot Bitcoin ETF w uj臋ciu historycznym. Pomijaj膮c gwa艂towne wzrosty z lutego i marca, najwi臋ksze nap艂ywy do ETF-贸w zazwyczaj zbiega艂y si臋 z lokalnymi szczytami cenowymi. Warto jednak zauwa偶y膰, 偶e mia艂o to miejsce w okresie wielomiesi臋cznej konsolidacji ceny Bitcoina. Je艣li Bitcoin wybije si臋 w g贸r臋 i powr贸ci na rynek byka, mo偶emy zobaczy膰 powt贸rk臋 podobnej sytuacji jak w lutym i marcu na pocz膮tku tego roku. Je艣li jednak Bitcoin pozostanie w konsolidacji, obecne rekordowe nap艂ywy ETF mog膮 nawet sugerowa膰 lokalny szczyt.





W tym kontek艣cie warto spojrze膰 na skumulowane przep艂ywy spot ETF w ci膮gu ostatnich 20 dni. W tym przypadku lokalne minima wydaj膮 si臋 by膰 bardziej wiarygodnym punktem odniesienia. Je艣li przep艂ywy netto spadn膮 do oko艂o zera lub poni偶ej, mo偶e to wskazywa膰 na lokalne minimum ceny Bitcoina. Latem stale utrzymywali艣my si臋 w pobli偶u tego poziomu. Brak znacz膮cych odp艂yw贸w z funduszy ETF wskazuje r贸wnie偶, 偶e inwestorzy nie s膮 jeszcze sk艂onni do sprzeda偶y, a rynek jest obecnie zdominowany przez inwestor贸w d艂ugoterminowych gromadz膮cych Bitcoina. Niedawny powolny wzrost skumulowanych przep艂yw贸w netto do 2 mld USD sugeruje, 偶e kapita艂 i p艂ynno艣膰 mog膮 stopniowo powraca膰 na rynek.





Bitcoin zatrzyma艂 sw贸j wzrost w pobli偶u g贸rnej granicy trendu bocznego, kt贸ry utrzymuje si臋 od marca tego roku. Zwi臋kszona presja sprzeda偶owa na tych poziomach jest zrozumia艂a i mo偶liwa jest dalsza korekta. Je艣li jednak bykom uda si臋 trwale wybi膰 ponad t臋 lini臋, mo偶emy spodziewa膰 si臋 dalszych wzrost贸w w kierunku 69 000-71 000 USD. Takiemu scenariuszowi prawdopodobnie towarzyszy膰 b臋d膮 r贸wnie偶 dalsze pozytywne nap艂ywy do funduszy ETF.



殴r贸d艂o: xStation 5