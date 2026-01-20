Renault wraca do branży zbrojeniowej

Jak zakomunikowały władze spółki, w gronie producentów uzbrojenia w Europie ponownie znajdzie się grupa Renault. Europejska motoryzacja znajduje się od wielu lat pod presją negatywnych czynników makroekonomicznych — Renault nie jest tu wyjątkiem.

Francuska spółka radzi sobie umiarkowanie dobrze na tle innych europejskich producentów. Jeszcze w 2024 roku spółka raportowała rekordową marżę operacyjną na poziomie 7,6% oraz przychody w wysokości 56 miliardów euro. Szacunki na rok 2025 pokazują zahamowanie wzrostu przychodów i niewielki spadek marży. Trudna sytuacja sektora nie oszczędza spółki — czy zarząd znalazł właśnie sposób na wyrwanie wyceny i wyników spółki ze stagnacji?

Portfolio spółki jest już bardzo zdywersyfikowane. Firma produkuje pojazdy osobowe z prawie wszystkich segmentów, pojazdy użytkowe, ciężarówki oraz całą gamę baterii i napędów elektrycznych. Do tych produktów mają teraz dołączyć drony „Chorus”.

Nie wszystkie szczegóły nowego kontraktu są jawne, co pozwala podejrzewać, że ma on duże znaczenie dla francuskiego Ministerstwa Obrony. Pierwsze drony mają zostać dostarczone francuskiej armii w połowie 2026 roku. Jeśli spółka spełni oczekiwania, przed nią stoi okazja pozyskania 10-letniego kontraktu o wartości miliarda euro.

Wstępne ustalenia mówią o docelowym pułapie produkcji 600 dronów miesięcznie. Oznacza to produkcję ok. 7000 dronów rocznie, co przy kontrakcie o wartości miliarda euro oznacza 13 000–14 000 euro za sztukę. W ujęciu przychodowym kwoty te nie robią wrażenia, ale biorąc pod uwagę, że systemy uzbrojenia mają marże niejednokrotnie 3–4 razy wyższe niż samochody, kontrakt może zauważalnie zwiększyć rentowność spółki.

Taka dywersyfikacja działalności w wymowny sposób pokazuje fundamentalną transformację zachodzącą w europejskim przemyśle i gospodarce.

RNO.FR (D1)

Wyceny spółki mają za sobą trudny okres, niedawno spółka ponownie obroniła poziom 30 euro. Sama wiadomość o rozszerzeniu działalności pozwoliły na wzrost o ponad 4%. Czy jest to tylko chwilowe odbicie, czy może okazać się to zmiana trendu? Źródło: xStation5