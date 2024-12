Renault zyskuje na fali doniesień o możliwej fuzji Nissana oraz Hondy 🚗

Walory zmagającej się z trudnościami finansowymi spółki motoryzacyjnej Nissan zyskiwały podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej blisko 24% po tym jak świat obiegła informacja o potencjalnej fuzji firmy z Hondą. Obydwie firmy muszą stawić czoła konkurencji ze strony Tesli i chińskich producentów pojazdów elektrycznych, które w ostatnim czasie coraz mocniej pną się w rankingu największych spółek segmentu.

Jak podały dwa anonimowe źródła agencji Reuters, rozmowy koncentrują się na znalezieniu sposobów na zacieśnienie współpracy i obejmują możliwość utworzenia spółki holdingowej albo przeprowadzenia pełnej fuzji.

Połączone Honda i Nissan stworzyłyby firmę o wartości 54 miliardów dolarów z roczną produkcją 7,4 miliona pojazdów, co uczyniłoby ją trzecią co do wielkości grupą motoryzacyjną na świecie pod względem sprzedaży pojazdów.

Informacja z dalekiego wschodu wspierają dzisiaj wyceny akcji Renault (RNO.FR), które zyskują w chwili obecnej 7%. Francuski gigant motoryzacyjny pozostaje największym udziałowcem Nissana, posiadając 36% udziałów.

Akcje spółki Renault zyskują dzisiaj 7% i wybijają się na najwyższe poziomy obserwowane od lipca.

Źródło: xStation 5