Rio Tinto przejmuje Arcadium Lithium 📢

Zgodnie z wcze艣niejszymi doniesieniami Rio Tinto (RIO.UK)聽zdecydowa艂o si臋 na transakcj臋 przej臋cia聽Arcadium Lithium (ALTM.US).聽Transakcja ma zosta膰 przeprowadzona w pe艂ni za got贸wk臋, a jej szacowana warto艣膰 wynosi 6,7 mld $.聽

Arcadium Lithium jest jednym z czo艂owych przedsi臋biorstw wydobywaj膮cych i przetwarzaj膮cych聽 lit. Szacunki wskazuj膮, 偶e obecnie sp贸艂ka odpowiada za 5% 艣wiatowej poda偶y metalu, a niekt贸re analizy wskazuj膮 na to, 偶e jej udzia艂 w 艣wiatowym rynku wzro艣nie do 6% do 2028 r. Sp贸艂ka dzia艂a m.in. w Argentynie, Kanadzie i zachodniej Australii.聽

Po艂膮czenie sp贸艂ki z Rio Tinto b臋dzie oznacza膰 stworzenie konglomeratu z jedn膮 z najwi臋kszych baz produkcyjnych litu na 艣wiecie. Do tego dla Rio Tinto oznacza to kontynuacj臋 dywersyfikacji portfolio wraz ze zwi臋kszaniem ekspozycji na rynek litu. Co wi臋cej, z perspektywy sp贸艂ki szczeg贸lnie interesuj膮ce mo偶e by膰 cz臋艣膰 biznesu Arcadium Lithium dzia艂aj膮ca w Argentynie, co mo偶e stworzy膰 synergi臋 z innym projektem zwi膮zanym z litem, jakim zajmuje si臋 Rio Tinto w tym regionie -聽Rincon Lithium Project.聽

Ch臋膰 przej臋cia Arcadium Lithium jest ruchem kontra cyklicznym, bior膮c pod uwag臋 mocne spadki, jakie ostatnio wida膰 na sp贸艂kach wydobywczych, szczeg贸lnie w przypadku litu, gdzie rynek wci膮偶 prezentuje mocne sygna艂y nadpoda偶y. Mimo obecnie ci臋偶kiego otoczenia rynkowego ruch ten stanowi pr贸b臋 pozycjonowania si臋 pod ewentualn膮 popraw臋 na rynku w przysz艂o艣ci przy jednoczesnym skorzystaniu z niskich wycen sp贸艂ek wydobywczych. Co wi臋cej, przej臋cie przez Rio Tinto mo偶e wspom贸c perspektywy rozwoju projekt贸w Arcadium Lithium, kt贸rych ze wzgl臋du na problemy na rynku metalu sp贸艂ka mog艂aby sama nie da膰 rady sfinansowa膰.聽

Cho膰 oferta Rio Tinto wynosz膮ca 6,7 mld $ jest znacznie ni偶sza od niekt贸rych wycen sugeruj膮cych warto艣膰 Arcadium Lithium na poziomie 8,5 mld $, tak dalej implikuje ona cen臋 zakupu w wysoko艣ci 5,85 $/akcj臋, co stanowi a偶 90% premi臋 w stosunku do ceny z 4 pa偶dziernika (czyli ostatniego dnia przed potwierdzeniem przez sp贸艂ki przyst膮pienie do rozm贸w o ofercie) i jednocze艣nie ponad 38% premi臋 w stosunku do ostatniej ceny zamkni臋cia. W reakcji na dzisiejsz膮 informacj臋 notowania Arcadium Lithium wystrzeli艂y o prawie 32% w handlu przed otwarciem rynku do poziomu 5,56 $.聽

殴r贸d艂o: xStation