📈Ripple zyskuje 22%, a Bitcoin zbliża się do 100 tys. USD dzięki rekordowym napływom do ETF i rezygnacji Genslera z SEC

Ripple (XRP) zyskuje dzi艣 prawie 23%, poniewa偶 rynek kryptowalut reaguje na og艂oszon膮 rezygnacj臋 Gary'ego Genslera, zaplanowan膮 na 20 stycznia 2025 r.

Teraz inwestorzy oczekuj膮, 偶e SEC b臋dzie zarz膮dzany przez pro-kryptowalutowego聽przewodnicz膮cego, jednak mo偶emy za艂o偶y膰, 偶e nie b臋dzie to dyrektor finansowy Robinhood Gallagher, kt贸ry podczas wywiadu dla CNBC聽powiedzia艂 dzi艣, 偶e 鈥瀗ie jest zainteresowany przej臋ciem聽roli przewodnicz膮cego ameryka艅skiej SEC鈥. Rynek kryptowalut wierzy, 偶e Ripple wygra w s膮dzie z SEC, a nowa administracja USA b臋dzie prawdopodobnie zainteresowana zwi臋kszeniem roli Ripple jako globalnej zdecentralizowanej firmy fintech, pozwalaj膮c na wi臋ksz膮 adopcj臋聽tokena XRP

CBOE Global Markets (CBOE.US) uruchomi pierwszy produkt opcji spot na Bitcoina rozliczany w got贸wce od najbli偶szego poniedzia艂ku, 2 grudnia. Widzimy dzi艣 wyra藕nie, 偶e inwestorzy wybieraj膮 mniejsze kryptowaluty, gdy Bitcoin zbli偶a si臋 do strefy oporu 100 tys. dolar贸w. Fundusze ETF Bitcoin przyci膮gn臋艂y wczoraj prawie 1 miliard dolar贸w nap艂yw贸w netto, blisko rekordu wszech czas贸w; od teraz cena spot BTC jest bliska 99 tys. dolar贸w.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Wykresy Ripple i Bitcoin D1

Obecna skala reakcji ceny Bitcoina od minim贸w z 5 sierpnia jest 1:1 zbli偶ona do rajdu z wrze艣nia 2023 r. do marca 2024 r.; cena wzros艂a o prawie 50 000 USD. Ponownie, procentowa liczba kr贸tkoterminowych posiadaczy Bitcoina w zysku jest bliska 100%; historycznie, zgodnie z analiz膮 on-chain Glassnode, takie okresy (wzrost powy偶ej ATH i poszukiwanie nowego rekordu do stabilizacji i spadku) zwykle trwaj膮 22 dni. Od 22 listopada faza ta znajduje si臋 w pobli偶u tej liczby.

殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: xStation5