Ropa na fali niepewności politycznej 🚨

Rynki ropy naftowej do艣wiadczy艂y wczoraj dramatycznego wzrostu, a ropa Brent podskoczy艂a o 5%, osi膮gaj膮c 77,62 USD za bary艂k臋, najwy偶szy poziom od ponad miesi膮ca. Ten gwa艂towny wzrost nast膮pi艂 w obliczu eskalacji napi臋膰 na Bliskim Wschodzie i rosn膮cych spekulacji na temat potencjalnych izraelskich atak贸w na ira艅sk膮 infrastruktur臋 naftow膮. Benchmarkowa ropa West Texas Intermediate (WTI) odzwierciedla艂a ten trend wzrostowy, osi膮gaj膮c poziom 73,71 USD, co oznacza wzrost o 5,15% w ci膮gu dnia. Dzi艣 ropa naftowa kontynuuje zwy偶k臋 - ropa Brent zyska艂a 0,83%, osi膮gaj膮c poziom 78,16 USD, a ropa WTI wzros艂a o ponad 0,8% do 74,27 USD.

Katalizatorem tego nag艂ego wzrostu by艂 komentarz prezydenta USA Joe Bidena. Zapytany o mo偶liwo艣膰 uderzenia Izraela w ira艅skie instalacje naftowe, Biden stwierdzi艂, 偶e 鈥瀝ozmawiamy o tym鈥. Ta uwaga wywo艂a艂a fal臋 wstrz膮s贸w na rynkach ropy naftowej, budz膮c obawy o potencjalne zak艂贸cenia w globalnych dostawach ropy naftowej.

Kluczowe czynniki wp艂ywaj膮ce na wzrost cen ropy naftowej obejmuj膮:

Napi臋cia geopolityczne: Trwaj膮cy konflikt mi臋dzy Izraelem a Iranem nasili艂 si臋, a niedawny atak rakietowy Iranu na Izrael wywo艂a艂 obawy o dzia艂ania odwetowe. Obawy o zak艂贸cenia w dostawach: Jakikolwiek atak na ira艅sk膮 infrastruktur臋 naftow膮 m贸g艂by znacz膮co wp艂yn膮膰 na globalne dostawy ropy naftowej, poniewa偶 Iran jest si贸dmym co do wielko艣ci producentem ropy naftowej na 艣wiecie. Obawy zwi膮zane z cie艣nin膮 Ormuz: Obawy o potencjalne blokady na tym krytycznym szlaku 偶eglugowym, przez kt贸ry przep艂ywa jedna trzecia ruchu tankowc贸w, zwi臋kszaj膮 niepok贸j na rynku. Zwi臋kszona premia za ryzyko: Zwi臋kszone ryzyko geopolityczne sprawia, 偶e inwestorzy wyceniaj膮 rop臋 z wy偶sz膮 premi膮 za ryzyko.

聽

Ceny ropy naftowej by艂y zmienne od pocz膮tku tygodnia z powodu eskalacji napi臋膰 na Bliskim Wschodzie. Najwa偶niejszym z nich jest trwaj膮ce napi臋cie geopolityczne mi臋dzy Izraelem a Iranem, kt贸re nasili艂o si臋 po niedawnym ataku rakietowym Iranu na Izrael. Wywo艂a艂o to obawy o dzia艂ania odwetowe i ich potencjalny wp艂yw na 艂a艅cuchy dostaw ropy naftowej. Obawy o zak艂贸cenia w dostawach s膮 szczeg贸lnie dotkliwe, bior膮c pod uwag臋 status Iranu jako si贸dmego co do wielko艣ci producenta ropy naftowej na 艣wiecie.

Niepok贸j na rynku pot臋guj膮 obawy o potencjalne blokady cie艣niny Ormuz, krytycznego szlaku 偶eglugowego, przez kt贸ry przep艂ywa jedna trzecia 艣wiatowego ruchu tankowc贸w. Zwi臋kszone ryzyko geopolityczne powoduje, 偶e inwestorzy wyceniaj膮 rop臋 z wy偶sz膮 premi膮 za ryzyko, co przyczynia si臋 do og贸lnego wzrostu cen.

Analitycy rynkowi s膮 podzieleni co do potencjalnego d艂ugoterminowego wp艂ywu tych wydarze艅. Niekt贸rzy ostrzegaj膮, 偶e ceny ropy mog膮 wzrosn膮膰 jeszcze bardziej, je艣li Izrael zaatakuje ira艅skie rafinerie, a Teheran w odwecie zaatakuje inne pola naftowe i rafinerie w regionie. Inni wskazuj膮 jednak na czynniki 艂agodz膮ce, takie jak s艂aby popyt ze strony Chin i wolne moce produkcyjne producent贸w OPEC+ wynosz膮ce ponad 5 milion贸w bary艂ek dziennie, kt贸re mog膮 pom贸c zr贸wnowa偶y膰 potencjalne zak艂贸cenia poda偶y.

Globalne implikacje tego wzrostu cen s膮 znacz膮ce i wieloaspektowe. Rosn膮 obawy o inflacj臋, poniewa偶 ka偶dy przed艂u偶aj膮cy si臋 wzrost cen energii rodzi mo偶liwo艣膰 wy偶szych cen benzyny oraz wy偶szych rachunk贸w za gaz i energi臋 elektryczn膮. Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey podkre艣li艂 te obawy w czwartek, ostrzegaj膮c przed 鈥瀊ardzo powa偶nym鈥 potencjalnym wp艂ywem i stwierdzaj膮c, 偶e obserwuje rozw贸j wydarze艅 鈥瀗iezwykle uwa偶nie鈥.

聽

Wykres sezonowo艣ci 殴r贸d艂o: Bloomberg L.P.

Dla trader贸w i inwestor贸w kilka kluczowych czynnik贸w b臋dzie mia艂o kluczowe znaczenie w nadchodz膮cych dniach. Obejmuj膮 one wszelkie og艂oszenia lub dzia艂ania Izraela dotycz膮ce potencjalnych atak贸w na ira艅sk膮 infrastruktur臋 naftow膮, reakcj臋 Iranu na potencjalne zagro偶enia lub dzia艂ania przeciwko jego obiektom naftowym oraz ruchy w cie艣ninie Ormuz, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na ruch tankowc贸w. Ponadto uwa偶nie monitorowane b臋d膮 o艣wiadczenia cz艂onk贸w OPEC+ dotycz膮ce potencjalnego zwi臋kszenia poda偶y w celu zr贸wnowa偶enia wszelkich zak艂贸ce艅, a tak偶e globalne dane gospodarcze, zw艂aszcza z Chin, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na prognozy popytu na rop臋. Du偶膮 rol臋 odegra r贸wnie偶 sezonowo艣膰 - pa藕dziernik i listopad to historycznie s艂abe miesi膮ce dla ropy.

聽

Chocia偶 obecny wzrost cen ropy jest znacz膮cy, warto zauwa偶y膰, 偶e reakcja by艂a znacznie bardziej stonowana ni偶 reakcja na inwazj臋 Rosji na Ukrain臋 w 2022 roku. Sytuacja pozostaje jednak p艂ynna, a jakakolwiek dalsza eskalacja mo偶e prowadzi膰 do bardziej dramatycznych ruch贸w cen w nadchodz膮cych dniach i tygodniach. Najwi臋kszy skok by艂 historycznie widoczny w pierwszym tygodniu po rozpocz臋ciu napi臋膰 geopolitycznych.

Trwa艂o艣膰 tego wzrostu cen b臋dzie w du偶ej mierze zale偶e膰 od tego, czy napi臋cia na Bliskim Wschodzie b臋d膮 dalej eskalowa膰 i prowadzi膰 do faktycznych zak艂贸ce艅 w dostawach ropy. W miar臋 rozwoju sytuacji uczestnicy rynku b臋d膮 musieli zachowa膰 czujno艣膰 i by膰 przygotowani na zmienno艣膰.

OIL (interwa艂 D1)

Kontrakt na rop臋 Brent, reprezentowany przez ticker OIL, zbli偶a si臋 do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego, kt贸ry nie by艂 g艂贸wnym czynnikiem w poprzednich ruchach cen. Kluczowe poziomy do obserwacji to 100-dniowa SMA, a nast臋pnie 61,8% zniesienie Fibonacciego, kt贸re wcze艣niej dzia艂a艂o jako op贸r. Aby nied藕wiedzie przej臋艂y kontrol臋, 38,2% poziom zniesienia Fibonacciego, wyr贸wnany z 50-dniow膮 SMA na poziomie 76 USD, jest krytycznym punktem cenowym do prze艂amania. Obecnie wszystkie oscylatory wykazuj膮 wyra藕n膮 bycz膮 dywergencj臋 zar贸wno w dziennych, jak i tygodniowych ramach czasowych, chocia偶 MACD musi jeszcze wyda膰 sygna艂 kupna na wykresie tygodniowym. 殴r贸d艂o: xStation