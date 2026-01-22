czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
18:29 · 22 stycznia 2026

Ropa nieznacznie traci po danych EIA 📌NATGAS cofa się mimo spadku zapasów

Dane z amerykańskiego rynku surowców energetycznych wskazały dziś na spory wzrost zapasów ropy i spadek zapasów gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ropa cofnęła się nieznacznie w okolice 64 USD za baryłkę, z kolei 'korzystny' dla  gazu ziemnego raport przyniósł realizację zysków, choć wciąż bazowym scenariuszem jest kontynuacja silnego wzrostowego trendu.

  • Zapasy ropy naftowej (EIA): 3,602 mln baryłek (prognoza: -0,108 mln, poprzednio: 3,391 mln)

  • Zapasy benzyny (EIA): 5,977 mln baryłek (prognoza 1,466 mln, poprzednio 8,977 mln)

  • Zapasy destylatów (EIA): 3,348 mln baryłek (prognoza: 0 mln, poprzednio: -0,029 mln)

  • Zapasy ropy w hubie Cushing (EIA): 1,478 mln baryłek (poprzednio: 0,745 mln)

  • Zapasy gazu ziemnego (EIA): -120 miliardów stóp sześciennych (bcf) (prognoza -98 bcf, poprzednio -71 bcf)

 

Źródło: xStation5

 

Źródło: xStation5

23 stycznia 2026, 19:59

