Ropa nieznacznie traci po danych EIA 📌NATGAS cofa się mimo spadku zapasów

Dane z amerykańskiego rynku surowców energetycznych wskazały dziś na spory wzrost zapasów ropy i spadek zapasów gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ropa cofnęła się nieznacznie w okolice 64 USD za baryłkę, z kolei 'korzystny' dla gazu ziemnego raport przyniósł realizację zysków, choć wciąż bazowym scenariuszem jest kontynuacja silnego wzrostowego trendu.
-
Zapasy ropy naftowej (EIA): 3,602 mln baryłek (prognoza: -0,108 mln, poprzednio: 3,391 mln)
-
Zapasy benzyny (EIA): 5,977 mln baryłek (prognoza 1,466 mln, poprzednio 8,977 mln)
-
Zapasy destylatów (EIA): 3,348 mln baryłek (prognoza: 0 mln, poprzednio: -0,029 mln)
-
Zapasy ropy w hubie Cushing (EIA): 1,478 mln baryłek (poprzednio: 0,745 mln)
-
Zapasy gazu ziemnego (EIA): -120 miliardów stóp sześciennych (bcf) (prognoza -98 bcf, poprzednio -71 bcf)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
