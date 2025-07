Ropa odbija przez Arabię Saudyjską i Trumpa

Spadki cen ropy naftowej z piątku zostały dzisiaj w pełni zneutralizowane przez decyzję Saudi Aramco o podniesieniu cen na rynek azjatycki. Ma to być drugi miesiąc z rzędu, kiedy zdecydowano się na taki krok. Wcześniej podniesiono ceny eksportowe na sierpień, a teraz ma dojść do podniesienia cen na wrzesień. Co ciekawe, pomimo podnoszenia produkcji przez Arabię Saudyjską, eksport z tego kraju utrzymywany jest na mniej więcej stałym poziomie, co jest związane z większym popytem lokalnym.

Drugim czynnikiem jest możliwa mniejsza dostępność ropy w najbliższym czasie, wobec słów Donalda Trumpa, który mówi, że zmniejsza czas, który dał Rosji na przystąpienie do realnych rozmów pokojowych z Ukrainą. Wcześniej Trump mówił o 50 dniach, a teraz wskazuje, że jest mocno niezadowolony z działań Putina i zamierza skrócić ten okres. Trump wcześniej zapowiadał możliwość nałożenia nawet 100% ceł wtórnych na Rosję, co oznaczałoby penalizowanie każdego, kto kupowałby surowce od Rosji. Oczywiście warto pamiętać, że nawet takie cła mogłyby być trudne do realizacji, biorąc pod uwagę, że Rosja wysyła swoją ropę głównie w trzy miejsca: do Chin, Indii oraz Turcji.