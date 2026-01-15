🚨Ropa spada 3% i cofa się najmocniej od października📉USA nie uderzą na Iran

Ceny ropy dziś spadają o prawie 3% po tym jak Donald Trump miał w ostatniej chwili anulować atak na Iran i zasugerował, że USA mogą wstrzymać się z uderzeniem. Ropa Brent (OIL) traci prawie 3% i schodzi poniżej 64 USD za baryłkę, odwracając część wcześniejszego odbicia. Spadek jest reakcją na obniżenie ryzyka geopolitycznego : Trump twierdził, że otrzymał informacje, iż w Iranie ma dojść do zakończenia zabijania protestujących , co zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiej eskalacji militarnej.

Wcześniej rynek grał scenariusz eskalacji: pojawiały się sygnały, że ataki USA mogą być bliskie , a Iran tymczasowo zamykał przestrzeń powietrzną . Inwestorzy zaczęli ściągać premię za ryzyko w cenie ropy. Ostatnie wzrosty cen ropy były napędzane przede wszystkim Iranem , napięciami w Wenezueli , oraz zakłóceniami eksportu z Kazachstanu przez Morze Czarne (drony, serwis, pogoda).

Skala zmienności była wzmacniana przez przepływy finansowe na rynku opcji: duża aktywność bullish opcji zwiększała wahania cen w obie strony. Dodatkowym czynnikiem presji w dół były dane z USA: zapasy ropy wzrosły mocniej od oczekiwań (EIA), co także osłabiło sentyment. Na rynek działa też wątek podaży z Wenezueli oraz rosnące zapasy paliw w USA, co ogranicza potencjał wzrostu. OIL (H1) Spadek cen ropy zatrzymał się obecnie na poziomie EMA200 na interwale godzinowym, w okolicach 63,5 USD za baryłkę. Od godzin nocnych przeważa wolumen sprzedażowy. Należy wziąć pod uwagę, że scenariusz ataku na Iran jest w dalszym ciągu możliwy, ale jeszcze wczoraj rynek widział go jako niemal 'nieuchronny'. Źródło: xStation5

