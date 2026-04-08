📌 Ropa traci 10%

Ropa potężnie traci po tym jak USA w ostatniej chwili odwołało atak na Iran i poprzez mediacje z Pakistanem uzgodniło 2-tygodniowe zawieszenie broni z Iranem. Kontrakt na Brent (OIL) spada ponad 10% do 94 USD, choć sesję otworzył jeszcze niżej - w pobliżu 91 USD za baryłkę.

Część ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz wraca, co prawdopodobnie ograniczy w krótkim terminie problem z dostępnością surowca - pozwoli Europie i Azji uzupełnić część magazynów

Trump wskazywał, że na część z 10-punktów, jakie przedstawił w propozycji pokojowej Iran, USA już zgodziły się podczas negocjaci, które trwały przed atakami USA i Izraela na Teheran.

Prezydent USA twierdzi, że cele wojskowe wyznaczone w operacji zostały osiągnięte, a 10-punktowy plan jest odpowiednim punktem wyjścia do negocjacji docelowego porozumienia.

Istotne prace naprawcze jeśli chodzi o infrastrukturę ropy w Zatoce Perskiej prawdopodobnie zostaną wstrzymane do czasu osiągnięcia porozumienia pokojowego, nie tylko 2-tygodniowego zawieszenia broni

Według analiz Rystad Energy pełna naprawa infrastrukury w regionie może zająć lata i kosztować ponad 25 miliardów dolarów.

Jeśli finalnie porozumienie pokojowe zostanie zawarte możemy zobaczyć presję na spadek cen do poziomów sprzed konfliktu tj. 71 USD za baryłkę, jednak obecnie taki scenariusz - choć możliwy, nie jest przesądzony. Oznacza to prawdopodobnie, że przez najbliższe tygodnie rynek będzie funkcjonował w zawieszeniu - między możliwym skokiem cen (w scenariuszu powrotu wojny), a istotnym ich spadkiem. Faktem jest jednak, że odbudowa znacznej części szkód wyrządzonym rafineriom w pokojowych warunkach zajmie prawdopodobnie kilka miesięcy, choć pełna potrwać może znacznie dłużej. Rynki zwrócą teraz uwagę na sygnały płynące z irańskiej i amerykańskiej delegacji oraz możliwe czerwone linie, jakimi może być m.in. wzbogacanie uranu (Iran chce nadal to robić - dla celów cywilnych), czy kontrola i pobieranie opłat za fracht w Cieśninie Ormuz. Stawki rzędu 2 mln USD per tankowiec mogłyby przynosić Iranowi nawet 40 mld USD rocznie do budżetu, co przy jednoczesnym zniesieiu sankcji od razu sprawiłoby, że stałby się jednym z potężniejszych krajów Zatoki Perskiej. To moze być scenariusz, na jaki Waszyngton i jego sojusznicy w regionie nie chcą pozwolić. Cieśninę przepływa około 20000 statków rocznie.

