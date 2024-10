Ropa traci prawie 6% 🛢️

Kontrakty na rop─Ö notuj─ů najwy┼╝szy jednodniowy spadek od ponad 2 lat

Kontrakty na rop─Ö spadaj─ů dzi┼Ť o 5,9%, wymazuj─ůc praktycznie ca┼ékowicie wzrosty spowodowane rosn─ůcymi na rynku obawami o wp┼éyw zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny surowca.┬á

Ataki Izraela na ira┼äskie obiekty wojskowe nie uderzy┼éy w kluczowe instalacje naftowe, co sprawi┼éo, ┼╝e rynek odetchn─ů┼é i dzi┼Ť zacz─ů┼é redukowa─ç wycen─Ö wp┼éywu konfliktu na mocne ograniczenie poda┼╝y ropy. Co wi─Öcej, doniesienia ze strony Iranu wskazuj─ů na brak ch─Öci do kontynuowania ostrej wymiany ognia z Izraelem, co najprawdopodobniej doprowadzi┼éoby do zaostrzenia konfliktu i tym samym ograniczy┼éo poda┼╝ ropy.┬á

 

Dzisiejszy spadek cen kontraktów na ropę stanowi największe obsunięcie na kontraktach od lipca 2022 r. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania ropy spadaj─ů do poziom├│w z ko┼äca wrze┼Ťnia tego roku. ┼╣r├│d┼éo: xStation