Ropa WTI rośnie o ponad 3%📈🔥

Ropa WTI z nawiązką odrabia wczorajsze straty. Wzrost jest spowodowany spadkiem wiary inwestorów w domniemane porozumienie Iranu z USA, a coraz częściej zaczynają oni wierzyć w scenariusz siłowy. Cena baryłki to już 64 dolary.

Jak wynika z doniesień wielu komentatorów, a przede wszystkim reporterów Axios, wojna z Iranem jest nie tylko bliżej, niż większość uważa, ale ma być też dużo dłuższa i większa, niż wcześniej podejrzewano.

Tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w rejon przetransferowano ponad 50 myśliwców oraz kolejne kilkadziesiąt samolotów transportowych. Bliski Wschód nie widział tak szybkiego wzrostu amerykańskiej obecności na taką skalę od czasów II wojny w Zatoce Perskiej.

„Premia geopolityczna” szybko wraca do wycen:

OIL.WTI (H4)

Źródło: xStation5