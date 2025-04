⏬Ropa WTI szykuje się na recesję

Ropa WTI najniżej od lutego 2021 roku w odpowiedzi na cła wzajemne

Ropa naftowa kontynuuje mocne spadki po wczorajszej sesji, na której doszło do spadku ropy WTI poniżej 60 dolarów za baryłkę. Obecnie obserwujemy ceny poniżej 58 USD za baryłkę, choć w trakcie sesji azjatyckiej było niżej. Ropa traciła w pewnym momencie niemal 3%, natomiast obecnie spadek ten zredukowany jest do poziomu -0,5%.

Początkowo dobre nastroje z wczorajszej sesji zostały zneutralizowane poprzez zapowiedź Trumpa o nałożeniu dodatkowego cła na Chiny na poziomie 50%. Wobec tego cała stawka celna na chińskie produkty wyniesie 104%. To spowoduje, że handel pomiędzy Chinami oraz USA może zmniejszyć się drastycznie w kolejnych miesiącach, co oczywiście mocno obniży popyt na ropę z drugiego na świecie konsumenta tego produktu. Zwiększenie obaw wywołuje mocny wzrost rentowności w USA. Spekuluje się, że jest to reakcja Chin w postaci wyprzedaży amerykańskiego długu. Wcześniej wielokrotnie wskazywano, że ostatnie działania USA nakierowane są na obniżenie rentowności. W tym momencie rentowności 30 letnich obligacji rosną powyżej 3%.

Warto również pamiętać, że OPEC+ od początku kwietnia ma zwiększać produkcję, choć oczywiście przy obecnych cenach potencjalnie można oczekiwać jakiejś reakcji ze strony kartelu. Należy też podkreślić, że poziom 60 USD jest krytyczny dla wielu producentów na świecie, w tym producentów łupkowych, gdyż cena krańcowa wydobycia ropy łupkowej w USA oscyluje właśnie w okolicach 60-65 USD za baryłkę. Goldman Sachs ostrzega, że scenariusz 40 USD za baryłkę w tym roku nie jest wykluczony.