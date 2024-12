🛢️Ropa WTI traci niemal 2%

Niepewno艣膰 dotycz膮ca popytu w 2025 roku wywo艂uje wyprzeda偶 na rynku ropy naftowej

Ceny ropy naftowej trac膮 dzisiaj blisko 2%, co jest powi膮zane po cz臋艣ci z wczorajszymi danymi dotycz膮cymi kondycji chi艅skiej gospodarki oraz danymi dotycz膮cymi przetw贸rstwa ropy w Chinach w listopadzie. Wczorajsze dane pokaza艂y umiarkowany wzrost produkcji przemys艂owej oraz bardzo s艂aby wzrost sprzeda偶y detalicznej. Dane z Chin za listopad pokaza艂y r贸wnie偶 wci膮偶 bardzo s艂ab膮 sytuacj臋 pod wzgl臋dem inwestycji w aktywa trwa艂e, co nie sugeruje o偶ywienia gospodarczego w kolejnych miesi膮cach.聽

Opr贸cz tego poznali艣my dane dotycz膮ce przetw贸rstwa ropy w Chinach. W listopadzie w Chinach przetworzono 58,51 milion贸w ton ropy, co jest najmniejsz膮 ilo艣ci膮 w jednym miesi膮cu od czerwca. Jest to ekwiwalent 14,3 mln brk na dzie艅 i jest to poziom zaledwie 0,2% r/r wy偶szy. Chocia偶 przetw贸rstwo w prywatnych rafineriach wzros艂o, to pozostaje wyra藕nie poni偶ej poziom贸w z ostatnich 5 lat. Opr贸cz tego 5 du偶ych rafinerii pa艅stwowych przechodzi艂o w zesz艂ym miesi膮cu przegl膮dy. Implikowany popyt na paliwa w listopadzie spad艂 o 2,1% r/r wed艂ug danych Bloomberga, natomiast w 11 miesi膮cach tego roku popyt jest ni偶szy o 3,3% r/r i u艣redni艂 si臋 na poziomie 14 mln brk na dzie艅.聽

Przetw贸rstwo w prywatnych rafineriach w Chinach wzros艂o, natomiast pozostaje poni偶ej poziom贸w z ostatnich 5 lat. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

W odpowiedzi na s艂abe wie艣ci z Chin oraz na ostatnie negatywne rewizje dotycz膮ce prognoz wzrostu popytu w przysz艂ym roku (przede wszystkim przez OPEC), ropa naftowa cofa si臋 dosy膰 mocno. Wcze艣niej w trakcie wczorajszej sesji notowane by艂y najwy偶sze poziomy od 25 listopada, a obecnie cena spada poni偶ej 70 USD za bary艂k臋 i testuje stref臋 popytow膮 wyznaczon膮 przez 艣rednie 25 i 50 SMA.聽

殴r贸d艂o: xStation5