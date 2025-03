⏬Ropa WTI traci ponad 3%

Cena spada poniżej 66 USD za baryłkę, co potencjalnie oznacza najniższe zamknięcie od 2021 roku

Ropa WTI traci dzisiaj ponad 3%, natomiast od początku tego tygodnia jest to spadek o ponad 6%. Dzisiaj cena spada poniżej 66 USD za baryłkę, co przy takiej cenie oznaczałoby najniższe zamknięcie od 2021 roku. Licząc ceny intraday, obecne notowania są najniższe od września 2024 roku.

Spadek cen ropy jest powiązany z kilkoma czynnikami: przede wszystkim zapowiedzią OPEC+ o utrzymaniu planu wzrostu produkcji od kwietnia, co ma w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wymazać dobrowolne cięcia produkcji na poziomie 2,2 mln brk. Kolejnym czynnikiem jest rozpoczęta wojna handlowa przez Trumpa, przeciwko Kanadzie, Meksykowi i Chinom, co może doprowadzić do spowolnienia gospodarczego i tym samym zmniejszenia popytu na ropę. Ostatnim czynnikiem globalnym jest potencjał zawiązania pokoju na Ukrainie, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do zniesienia sankcji na Rosję ze strony USA i zwiększyć dostępność rosyjskiego surowca. Przed momentem poznaliśmy również dane dotyczące zapasów ropy w USA. Zapasy wzrosły o ponad 3 mln brk na dzień, pomimo oczekiwań spadku. Niemniej stan zapasów pozostaje poniżej poziomów z zeszłego roku oraz poniżej 5 letniej średniej.

Wzrost zapasów przebiega zgodnie z sezonowością, choć poziomy są niższe niż w zeszłym roku i w porównaniu do 5 letniej średniej. Niemniej dzisiaj oczekiwano lekki spadek zapasów. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa WTI traci dzisiaj ponad 3% i notuje najniższe poziomy intraday od września 2024 oraz potencjalnie może to być najniższe zamknięcie od 2021 roku. Źródło: xStation5