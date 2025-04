Ropa z najmocniejszym spadkiem od 2020 r. 📉

Rynki ropy do艣wiadczy艂y druzgoc膮cej wyprzeda偶y w czwartek, gdy ceny ropy spad艂y najbardziej od 2020 roku, uderzone podw贸jnym szokiem og艂oszenia przez prezydenta Donalda Trumpa szeroko zakrojonych taryf oraz niespodziewanej decyzji OPEC+ o przyspieszeniu wzrostu produkcji. Kontrakty terminowe na West Texas Intermediate (OIL.WTI) spad艂y a偶 o 7,4%, handluj膮c poni偶ej 67 dolar贸w za bary艂k臋, podczas gdy globalny benchmark Brent (OIL) spad艂 prawie o 7%, schodz膮c poni偶ej 70 dolar贸w.

Dzienna zmiana kontraktu na rop臋 WTI. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

Taryfy wywo艂uj膮 obawy o wzrost gospodarczy

Taryfy Trumpa z okazji "Dnia Wyzwolenia" stworzy艂y nowe w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce globalnego wzrostu gospodarczego, szczeg贸lnie w zwi膮zku z agresywnymi op艂atami przeciwko g艂贸wnym importerom ropy, takim jak Chiny i Indie. Chocia偶 administracja zwolni艂a przep艂ywy ropy z Kanady i Meksyku, obawy, 偶e wojna handlowa os艂abi popyt na energi臋, spowodowa艂y spadek cen.

OPEC+ zaskakuje rynki zwi臋kszeniem poda偶y

W znacz膮cej zmianie polityki OPEC+ ujawni艂o plany dodania ponad 400 000 bary艂ek dziennej produkcji w przysz艂ym miesi膮cu, trzykrotnie wi臋cej ni偶 wcze艣niej planowano. 殴r贸d艂a wskazuj膮, 偶e ruch ten ma na celu wywarcie presji na cz艂onk贸w, kt贸rzy przekroczyli limity produkcji, jednocze艣nie potencjalnie zast臋puj膮c bary艂ki utracone z powodu zaostrzenia sankcji USA na Iran i Wenezuel臋.

OIL.WTI (Interwa艂 D1)

Ceny kontrakt贸w terminowych na OIL.WTI spadaj膮 do oko艂o 66,5 $, wymazuj膮c wszystkie wzrosty zanotowane w marcu podczas jednej sesji. W ten spos贸b przetestowa艂y dzi艣 pierwszy z dw贸ch kluczowych poziom贸w wsparcia: oko艂o 66 $, wyznaczony przez stref臋 konsolidacji z pierwszej po艂owy marca. Zej艣cie poni偶ej tego poziomu mog艂oby otworzy膰 drog臋 nied藕wiedziom do przetestowania 65,3 $, co oznacza艂oby spadek do tegorocznych minim贸w.聽

殴r贸d艂o: xStation