Ropa zyskuje 1.3% przed OPEC+🔍Formacja trójkąta?

Ropa (OIL) zyskuje dzi艣 ponad 1.3%, a rynki oczekuj膮 decyzji OPEC+ w czwartek. Prawdopodobnie OPEC+ przed艂u偶y ostatni膮 rund臋 ci臋膰 w produkcji ropy naftowej do ko艅ca pierwszego kwarta艂u, przysz艂ego roku. Grupa producent贸w odpowiada za oko艂o po艂ow臋 艣wiatowej produkcji i zamierza stopniowo wycofywa膰 ci臋cia w produkcji, do 2025 roku. Goldman Sachs oczekuje, 偶e ci臋cia produkcji do kwietnia. Traderzy oczekuj膮 te偶, 偶e聽Arabia Saudyjska, najwi臋kszy eksporter ropy na 艣wiecie, obni偶y ceny dla azjatyckich kontragent贸w, do najni偶szego poziomu od ok. czterech lat. Ropa reaguje te偶 optymistycznie na wzrost prawdopodobie艅stwa obni偶ki st贸p o 25 pb w USA, w grudniu.聽Rok do roku ropa obecnie traci ok. 6%.

Ropa (interwa艂 H4, D1)

Surowiec energetyczny znalaz艂 si臋 w聽formacji przypominaj膮cej symetryczny tr贸jk膮t. Wybicie g贸r膮, powy偶ej 74 USD za bary艂k臋 mo偶e otworzy膰 drog臋 do zmiany trendu. Spadek do 71 USD m贸g艂by uprawdopodobni膰 scenariusz kolejnego, silnego impulsu spadkowego.

聽

殴r贸d艂o: xStation5

W scenariuszu wzrostowym istotny op贸r dla ropy stanowi膮 okolice 88 USD, gdzie widzimy 38.2 Fibo i poprzednier reakcje cenowe. Wcze艣niej jednak byki b臋d膮 musia艂y przebi膰 si臋 powy偶ej 80 USD (EMA200, czerwona linia). Pierwsze wa偶ne wsparcie w przypadku spadk贸w cen ropy to okolice 60 - 61 USD za bary艂k臋 Brent (61.8 Fibo).

聽

殴r贸d艂o: xStation5