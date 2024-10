Rosnące ceny aluminium windują notowania Alcoa 📈

Alcoa Corporation (AA.US) zyskuje dzi艣 ponad 8%, dzi臋ki umacniaj膮cemu si臋 trendowi wzrostu cen aluminium, a tak偶e informacji o umowie sprzeda偶y swoich udzia艂贸w w Ma鈥檃den Joint Ventures za 1,1 mld $.聽

Alcoa Corporation jest jednym z najwi臋kszych producent贸w wyrob贸w z aluminium w USA. Sp贸艂ka operuje w dw贸ch segmentach: Aluminium oraz Alumina, obejmuj膮cych g贸rnictwo, rafinacj臋, wytapianie, wytwarzanie produkt贸w i recykling metali. Sp贸艂ka dzia艂a w 9 krajach na sze艣ciu kontynentach.聽

Zgodnie z doniesieniami medialnymi dosz艂o do wypadku w rafinerii tlenku glinu nale偶膮cego do sp贸艂ki Vedanta. Wypadek ten mia艂 miejsce z powodu ekstremalnych warunk贸w pogodowych i ci艣nienia w obszarze zlewni tamy w zak艂adzie Lanjigarh w Indiach, co spowodowa艂o, 偶e staw z czerwonym b艂otem, b臋d膮cy produktem ubocznym procesu rafinacji aluminium, wyla艂 na pobliskie tereny rolnicze.聽Rafineria Vedanta zaopatruje dwie huty produkuj膮ce aluminium, st膮d problemy te tworz膮 presj臋 na poda偶 metalu, kt贸ry zyskuje dzi艣 ponad 1,6%.聽

Kontrakty na aluminium聽zyskuj膮 dzi艣 ponad 1,6% wobec obaw o ograniczenie poda偶y. 殴r贸d艂o:聽xStation

Wraz ze wzrostem ceny surowca, zyskuje tak偶e Alcoa. Dodatkowo sp贸艂ka poinformowa艂a w niedziel臋 o umowie sprzeda偶y 25,1% udzia艂贸w w sp贸艂ce Ma鈥檃den Joint Ventures. Warto艣膰 umowy opiewa na 1,1 mld $, z czego Alcoa uzyska 150 mln $ w got贸wce, a reszt臋 maj膮 stanowi膰 akcje sp贸艂ki Ma鈥檃den, b臋d膮cej drug膮 stron膮 umowy. Sp贸艂ka zaraportowa艂a 30 czerwca wycen臋 pakietu Ma鈥檃den JV w wysoko艣ci 545 mln $.

Transakcja ta upraszcza obecne portfolio sp贸艂ki, a dodatkowa got贸wka wzmocni p艂ynno艣膰 finansow膮 sp贸艂ki. W ramach szerszej wsp贸艂pracy Ma鈥檃den Alcoa przewiduje rozszerzenie swojej dzia艂alno艣ci na rynku wydobywczym w Arabii Saudyjskiej.聽

W ostatnim kwartale sp贸艂ka zaraportowa艂a po raz pierwszy od 2022 r. dodatni wynik netto. Dodatkowo przychody sp贸艂ki wzros艂y powy偶ej oczekiwa艅 do 2,905 mld $, prze艂amuj膮c negatywny trend na poziomie sprzeda偶y trwaj膮cy od 7 kwarta艂贸w.聽

Wykres Alcoa (1D)

Notowania sp贸艂ki od tygodnia pozostaj膮 w silnym trendzie wzrostowym. Na wykresie mo偶emy zauwa偶y膰 formowanie si臋 formacji podw贸jnego dna, co implikuje teoretyczny zasi臋g wzrost贸w w okolicach 44,9 $. Jest to r贸wnie偶 poziom szczyt贸w z 2024 r. Je偶eli w ci膮gu najbli偶szych sesji wybicie warto艣ci wyk艂adniczych 艣rednich krocz膮cych (EMA50 i EMA100 - kolejno ciemnoniebieska i jasnoniebieska linia na wykresie) utrzyma si臋, inwestorzy powinni spogl膮da膰 na poziomy 37 $ oraz 42 $ stanowi膮ce opory na drodze do realizacji zasi臋gu formacji.

殴r贸d艂o: xStation