czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

RPP obniża stopy trzeci raz w tym roku!

14:56 3 września 2025

Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. To trzecia redukcja stóp procentowych w tym roku, a łączna skala łagodzenia polityki pieniężnej począwszy od majowego posiedzenia wynosi już 100 punktów bazowych.

Taka decyzja była najprawdopodobniej możliwa dzięki dalszemu spadkowi inflacji. Według wstępnych danych GUS inflacja konsumencka w sierpniu obniżyła się do poziomu 2,8% r/r, najniższego od czerwca 2024 r. i mieszczącego się w paśmie celu inflacyjnego NBP (2,5% ± 1 pkt proc.).

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Obniżka stóp procentowych ma bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarstw domowych oraz finansów publicznych. Kredytobiorcy hipoteczni mogą liczyć na spadek rat. Przykładowo rata kredytu na 500 tys. zł z oprocentowaniem 7,5% i okresem 15 lat zmniejszy się o około 70 zł. Niższe koszty obsługi długu dotyczą także państwa. Rząd w przyszłości zapłaci mniej odsetek od emitowanych obligacji, których kolejne aukcje powinny mieć niższe rentowności. 

Decyzja RPP pociąga za sobą również konsekwencje dla sektora bankowego. Niższe stopy procentowe zazwyczaj oznaczają redukcję oprocentowania lokat i depozytów, co ogranicza atrakcyjność oszczędzania w bankach. Jednocześnie spada zyskowność instytucji finansowych z tytułu marży odsetkowej, co może mieć szczególne znaczenie w kontekście rozważanych od przyszłego roku zmian podatkowych, w tym podwyżki CIT dla banków.

Na rynku walutowym reakcja złotego na decyzję Rady jest ograniczona. Krajowa waluta przez większość dnia zyskiwała wobec dolara, pozostając pod wpływem jego osłabienia na rynkach globalnych. Inwestorzy instytucjonalni nie oczekują już wyraźnie dalszych obniżek stóp w bieżącym roku, choć jak wielokrotnie podkreślał prezes NBP Adam Glapiński, przyszłe decyzje będą uzależnione od napływających danych makroekonomicznych. Na początku roku prof. Glapiński wskazywał, że docelowy poziom stóp mógłby znaleźć się w okolicach 3,5%, najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Szerzej na temat motywów i perspektyw polityki pieniężnej wypowie się szef RPP, Adam Glapiński podczas konferencji prasowej zaplanowanej na czwartek, 4 września, o godzinie 15:00.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

05.09.2025
12:34

Puls GPW: Koniec tygodnia w dobrych nastrojach. WIG20 rośnie, paliwa i energetyka ciągną indeksy w górę

Sektor paliwowo-energetyczny napędza wzrosty Diagnostyka z dobrymi wynikami za I półrocze Inwestorzy czekają na publikacje danych z amerykańskiego...

 11:55

EURUSD zyskuje 0,4% przed NFP 📈

Raport z amerykańskiego rynku pracy za sierpień jest dosyć trudny do oszacowania, zarówno przez dużą ilość szumu wynikającego z ceł i polityki migracyjnej,...

 11:00

PILNE: EURUSD pozostaje bez zmian po publikacji PKB ze strefy euro📌 🇪🇺

11:00 CEST, Strefa Euro - Dane dotyczące PKB: PKB (II kwartał): faktycznie 1,5% r/r; prognoza 1,4% r/r; poprzednio 1,5% r/r; PKB (II kwartał):...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację