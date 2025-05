RPP w końcu obniża stopy!

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Na decyzję o obniżce stóp procentowych musieliśmy czekać bardzo długo, gdyż poprzednia decyzja o obniżce była podjęta ostatnim razem w październiku 2023 roku. Główna stopa procentowa została obniżona z poziomu 5,75% do poziomu 5,25%. Co stało za dzisiejszą decyzją?

Szef NBP oraz RPP, czyli prof. Glapiński wyraźnie zmienił komunikację na początku kwietnia, co było związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze już od dawna w Radzie budowała się narracja o potrzebie obniżek, a po drugie inflacja dała powód ku temu, aby zmienić komunikację. Inflacja w marcu wypadła na poziomie 4,9%, czyli poniżej poziomów prognozowanych przez NBP oraz następnie inflacja za kwiecień spadła do poziomu 4,2%. Oczywiście pozostaje ona wyraźnie powyżej celu, ale ostatnia projekcja i tak pokazała, że szczyt inflacji miał miejsce na początku tego roku i powinien zmierzać do celu i osiągnąć go w 2026 roku. Prof. Glapiński zapowiadał, że widzi przestrzeń do dwóch obniżek o 50 punktów bazowych w tym roku, w sumie o 100 punktów bazowych i następnie analizie tego, jak wpłynie to na gospodarkę oraz inflację. Wobec tego najprawdopodobniej kolejnym terminem obniżki będzie lipiec, kiedy poznamy najnowsze projekcje inflacyjne. Oprócz tego szef NBP zakładał, że stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 3,5% w przyszłym roku.

Co oznacza dzisiejsza obniżka? Jest to z pewnością ulga dla kredytobiorców. Zakładając kredyt hipoteczny na poziomie 500 tysięcy złotych na 25-30 lat, ze średnim oprocentowaniem, które wynosi obecnie ok. 7,5%, rata powinna być niższa o nieco ponad 150 zł. Zakładając jednak obniżki do 3,5% do przyszłego roku, od obecnych poziomów dla wskazanego kredytu, rata w przyszłym roku może być niższa o ponad 700 zł. Niższe stopy procentowe to również dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy nierzadko korzystają z takiego rodzaju finansowania czy również inwestorów, choć kredyt inwestycyjny w Polsce nie jest tak popularny jak np. Na Wall Street.

Co ze złotym? Złoty stracił na wartości na początku kwietnia w momencie zmiany narracji ze strony Narodowego Banku Polskiego i dzisiejsza decyzja była wyraźnie komunikowana przez wielu członków Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich tygodniach. Wobec tego złoty najprawdopodobniej pozostanie stabilny, niemniej jego postawa będzie zależeć od zapowiedzi prof. Glapińskiego w trakcie czwartkowej konferencji prasowej. Jeśli zapowie cały regularny cykl obniżek, złoty może znaleźć się pod presją. Jeśli jednak zachowa neutralny stosunek, najprawdopodobniej złoty pozostanie stabilny.

Zaraz po decyzji złoty nie zmienia się znacząco i becnie za dolara płacimy 3,7663 zł, za euro 4,2777 zł, za funta 5,0321 zł, za franka 4,5816 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl