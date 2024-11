Sektor półprzewodników odbija, a C3.ai zyskuje 21% po ogłoszenia współpracy z Microsoft 📌

Dzisiaj na początku sesji sentyment na rynku akcji nie był najlepszy. Uwaga inwestorów skupiła się na eskalacji konfliktu między Rosją i Ukrainą po ogłoszeniu przez Rosję łagodniejszych zasad użycia broni nuklearnej.

Na początku sesji kasowej indeksy notowały 0,30-0,60% przecenę. Jednak obecnie obserwujemy lekkie odreagowanie, a indeks spółek technologicznych US100 zyskuje już 0,30%. Spółki przewodzące wzrostom należą głównie do sektora półprzewodników oraz nowych technologii, w tym Tesla.

US100 (interwał D1)

Notowania US100 wybiły się ponownie ze strefy wsparcia w okolicach 20400 punktów i obecnie zyskują 0,30%. Imponujące wzrosty obserwujemy głównie na Tesly (+3,00%), Nvidii (+2,10%). Lekko zyskuje również Alphabet, Amazon oraz Apple (wszystkie po +0,70%). Na szerokim rynku, wzrosty również dominują na spółkach technologicznych związanych ze sztuczną inteligencja i półprzewodnikami, w tym na C3.ai (+21%), Super Micro Computer (+32%), Indie Semiconductors (+8.50%), BigBear.ai (+8.20%).

Super Micro Computer (SMC.US)

Akcje Super Micro Computer zyskują dzisiaj 32% po tym, jak firma mianowała BDO USA nowym audytorem i złożyła do Nasdaq plan odzyskania zgodności z wymogami notowań po opóźnionych raportach finansowych.

Poprzedni audytor, Ernst & Young LLP, zrezygnował w październiku, powołując się na obawy dotyczące przejrzystości i ładu korporacyjnego, co przyczyniło się do ponad 80% spadku akcji Super Micro od szczytu w marcu. Zatrudniając BDO USA, szóstą co do wielkości firmę audytorską z tylko jednym innym klientem poza S&P 500, firma zamierza złożyć zaległe roczne raporty 10-K i kwartalne raporty 10-Q do lutego, w oczekiwaniu na zatwierdzenie od giełdy Nasdaq. Pomimo dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości USA, niektórzy analitycy pozostają optymistyczni, podkreślając potencjał Super Micro na szybko rozwijającym się rynku centrów danych AI.

C3.ai (AI.US)

C3.ai zyskuje 22% do 32,08 USD po tym, jak firma ogłosiła rozszerzoną współpracę z Microsoftem w celu przyspieszenia wdrażania sztucznej inteligencji u klientów biznesowych na platformie Microsoft Azure. Umowa pozycjonuje C3.ai jako preferowanego dostawcę oprogramowania aplikacji AI dla Microsoft Azure, podczas gdy Microsoft staje się preferowanym dostawcą chmury dla ofert C3.ai. Ten strategiczny ruch obejmuje integrację pełnego pakietu oprogramowania aplikacji AI przedsiębiorstw C3.ai z komercyjnym portalem chmurowym Microsoft.