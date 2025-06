Senat przyjmuje ustawę o stablecoinach większością głosów 📣🟢

Senat USA przegłosował wczoraj ustawę Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act stosunkiem głosów 68–30 i zatweirdził tym samym pierwsze ogólnokrajowe ramy prawne dla stablecoinów powiązanych z dolarem.

Co zakłada ustawa

Ustawa wymaga pełnego pokrycia tokenów gotówką lub obligacjami skarbowymi (T-bills) w stosunku 1:1, comiesięcznych atestów oraz kontroli AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) – wszystko to pod nadzorem Departamentu Skarbu.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział ustawodawcom, że nowe regulacje mogą pozwolić rynkowi stablecoinów przekroczyć “2 biliony dolarów w ciągu kilku lat”, w porównaniu do ok. 250 miliardów obecnie. W ubiegłym roku stablecoiny obsłużyły transakcje o łącznej wartości 28 bilionów dolarów on-chain, czyli więcej niż Visa i Mastercard razem wzięte.

W szerszej adopcji pomogą z pewnością amerykańskie banki oraz najwięksi detaliści. Bank of America zapowiedział, że „rozważy” emisję własnego tokena, gdy prawo wejdzie w życie, a Walmart i Amazon analizują stworzenie brandowanych stablecoinów w celu ograniczenia opłat transkacyjnych.

Wsparcie dolara oraz obligacji skarbowych

Z racji wymogu pokryci stablecoinów 1:1 w USD lub obligacjach zmiany te wywrą presję na tradycyjne systemy płatnicze, a jednocześnie skierują nowy popyt w stronę krótkoterminowych obligacji skarbowych zabezpieczających te tokeny. Jest to rownież zupełnie nowe podejście dla tradycyjnych banków, które obecnie są zobowiązane do posiadania tylko częściowego pokrycia depozytów klientów w gotówce.

Czy Ethereum skorzysta na adopcji?

Ponieważ około połowa stablecoinów już teraz działa w sieci Ethereum, ta platforma może odnotować gwałtowny wzrost aktywności transferowej, co w rezultacie wpłynie również na popyt oraz prędkość spalania tokenów Ethereum.

Kolejne etapy legislacyjne

Ponieważ Senat zakończył już prace nad ustawą (17 czerwca), jej dalsze losy zależą teraz od terminarza Izby Reprezentantów. Jeśli Izba przyjmie wersję przegłosowaną przez Senat, ustawa mogłaby trafić do Białego Domu między 29 a 31 lipca 2025 roku – w ostatnich dniach prac legislacyjnych przed przerwą – dając Departamentowi Skarbu 120 dni na opracowanie przepisów wykonawczych do końca listopada.

Jeżeli jednak Izba nalegać będzie na własną wersję (lub połączy projekt z szerszym pakietem dotyczącym kryptowalut), konieczne będzie powołanie komisji uzgodnieniowej, co przesunie ostateczne uchwalenie ustawy na początek lub środek września 2025, po wznowieniu prac Kongresu. Nawet wtedy podpis prezydenta spodziewany byłby najpóźniej do 19 września – nadal mieszcząc się w 18-miesięcznym oknie implementacyjnym ustawy.