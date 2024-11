Shopify zyskuje 24% po znakomitych wynikach Q3 oraz silnej pozycji rynkowej 🔎

Akcje Shopify (SHOP.US) zyskuj膮 prawie 24% po raporcie kwartalnym, kt贸ry przekroczy艂 oczekiwania inwestor贸w. Przychody osi膮gn臋艂y rekordowy poziom 2,16 mld USD, co oznacza wzrost o 26% rok do roku, przewy偶szaj膮c konsensus szacunkowy na poziomie 2,12 mld USD. Kluczowe czynniki wzrostowe obejmowa艂y mocny wzrost zainteresowania rozwi膮zaniami dla biznesu oraz wzrost przychod贸w z subskrypcji, a wska藕nik聽Gross Merchandise Volume (GMV) przekroczy艂 prognozy na poziomie 69,72 mld USD. Analitycy zwr贸cili uwag臋 na pozytywne mar偶e wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych Shopify, kt贸re wzros艂y do 19%.

Przychody : 2,16 mld USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej konsensusu szacunkowego 2,12 mld USD)

: 2,16 mld USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej konsensusu szacunkowego 2,12 mld USD) Gross Merchandise Volume (GMV) : 69,72 mld USD (wzrost z 56,21 mld USD; powy偶ej konsensusu szacunkowego 68,12 mld USD)

: 69,72 mld USD (wzrost z 56,21 mld USD; powy偶ej konsensusu szacunkowego 68,12 mld USD) Przychody z rozwi膮za艅 biznesowych : 1,55 mld USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej szacunk贸w na poziomie 1,52 mld USD)

: 1,55 mld USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej szacunk贸w na poziomie 1,52 mld USD) Przychody z subskrypcji : 610 mln USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej szacunk贸w 599 mln USD)

: 610 mln USD (wzrost o 26% rok do roku; powy偶ej szacunk贸w 599 mln USD) Miesi臋czne przychody cykliczne (MRR) : 175 mln USD (nieco powy偶ej szacunk贸w na poziomie 173,6 mln USD)

: 175 mln USD (nieco powy偶ej szacunk贸w na poziomie 173,6 mln USD) Doch贸d netto : 828 mln USD (wzrost z 718 mln USD w poprzednim roku)

: 828 mln USD (wzrost z 718 mln USD w poprzednim roku) Skorygowany doch贸d netto: 344 mln USD (oko艂o dwa razy wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej)

netto: 344 mln USD (oko艂o dwa razy wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej) Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne : 421 mln USD (wzrost z 276 mln USD; znacznie powy偶ej szacunk贸w na 345 mln USD)

: 421 mln USD (wzrost z 276 mln USD; znacznie powy偶ej szacunk贸w na 345 mln USD) Mar偶a wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych: 19% (wzrost z 16% rok do roku)

Prognozy zarz膮du na czwarty kwarta艂 s膮 r贸wnie偶 optymistyczne, przewiduj膮c wzrost przychod贸w w przedziale 20-30% oraz mar偶e wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych na poziomie z trzeciego kwarta艂u. Kierownictwo podkre艣li艂o zdyscyplinowan膮 strategi臋 艂膮cz膮c膮 inwestycje we wzrost i d藕wigni臋 operacyjn膮. Shopify spodziewa si臋, 偶e wzrost zysku brutto b臋dzie odzwierciedla艂 tempo z III kwarta艂u, a koszty operacyjne jako procent przychod贸w wynios膮 od 32% do 33%. Prognoza ta sugeruje dalsze dobre wyniki do ko艅ca roku, wspierane przez mi臋dzynarodow膮 ekspansj臋 i ulepszanie oferty produktowej.

Reakcja rynku na raport odzwierciedla optymizm co do zdolno艣ci Shopify do rentownego skalowania. Firma odnotowa艂a doch贸d netto w wysoko艣ci 828 mln USD, a skorygowane dane wykaza艂y podwojenie zysk贸w rok do roku. Akcje zyskuj膮 dzisiaj 24%, jednak s膮 to nadal poziomy du偶o ni偶sze z hossy w 2021 roku.聽

殴r贸d艂o: xStation 5