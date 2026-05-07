SILVER szybuje 5,75% 🚀

Wzrosty na srebrze oraz na innych metalach szlachetnych wynikają przede wszystkim ze spadku oczekiwań inflacyjnych w nadziei na trwały pokój między Iranem a USA lub przynajmniej na otwarcie Cieśniny Ormuz. Metale szlachetne znajdowały się pod wyraźną presją rosnących rentowności obligacji na całym świecie, które zbierały popyt na bezpieczne aktywa i gwarantowały wyższą i pewną stopę zwrotu.

Wzrost optymizmu wobec pokoju na Bliskim Wschodzie i towarzyszący mu spadek rentowności (wzrost cen) obligacji na nowo uatrakcyjnił metale szlachetne po ostatnich przecenach, choć wciąż historycznie wysokie wyceny i obawa o dużą zmienność rodem z początku 2026 roku mogą ograniczać potencjał ponownego wejścia w silny trend wzrostowy.

SILVER odbija równolegle ze wzrostem cen (spadkiem rentowności) kontraktów na 10-letnie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych (TNOTE; na niebiesko). Dalsze wzrosty będą zależeć od tego jak kurs srebra zareaguje na testowany obecnie opór w okolicach 82 USD za uncję. Źródło: xStation5

GOLD (1D)

Złoto po korekcie wybiło się powyżej strefy POC profilu wolumenu w rejonie 4550–4600, gdzie skupia się największa historia obrotów — i właśnie tam znalazło mocne wsparcie. Odbicie przebiło również linię negatywnego odchylenia standardowego zakotwiczonego VWAP, co powoduje, że metal z technicznego punktu widzenia otwiera sobie drogę do ewentualnych dalszych wzrostów do stref wartości średniej VWAP (niebieska krzywa na wykresie) i stref kolejnego klastra wolumenowego blisko 5140 dolarów za uncję. Dalsze ruchy cenowe na GOLD zależeć mogą od trajektorii rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz ogólnego pozycjonowania na USD, jako iż między tymi dwoma instrumentami zachodziła często odwrotna korelacja cenowa

Źródło: xStation